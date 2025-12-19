Ho 31 anni, lui 37: odio mio marito e i suoi genitori! Dieci anni buttati in un matrimonio senza senso





Ho 31 anni e provo un rancore profondo verso mio marito, che ne ha 37, e verso i suoi genitori. Sento di aver buttato via dieci anni della mia vita in un matrimonio che non ho mai voluto. Sono intrappolata in questa relazione da quando avevo 21 anni: mio padre stava morendo e la mia famiglia ha deciso che io, la figlia maggiore, dovevo essere “sistemata” per togliere una bocca da sfamare grazie ai soldi dell’assicurazione sulla vita. È stato un sacrificio imposto. Il matrimonio, peraltro, non è mai stato consumato.





Sei mesi dopo le nozze ho scoperto che mio marito mi tradiva. Non avevo però denaro, una casa né un lavoro, quindi non potevo andarmene. Sono rimasta, vivendo come una cameriera. Ho iniziato con uno stage da 10.000 rupie al mese e, con il tempo, sono riuscita a costruirmi una carriera.

Tutti i miei sforzi, però, sono serviti solo a finanziare la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Ha sperperato lakh di rupie dal nostro conto cointestato senza dirmi nulla. Quando l’ho scoperto, mi ha detto che stava investendo per il nostro futuro. Lui è un contabile, io lavoro nel settore tecnologico, quindi mi sono fidata, convinta che sapesse gestire il denaro meglio di me.

Essendo un matrimonio combinato, prima delle nozze il suo contesto familiare sembrava normale. Solo dopo ho capito che i suoi genitori avevano deciso che il loro unico figlio sarebbe stato il loro piano pensionistico. Per questo cercavano una moglie che lavorasse. Io e mio marito dividiamo le spese al 50%, viviamo nella stessa casa dei miei suoceri e finanziamo per loro vacanze lunghe e costose, anche di uno o due mesi, più volte l’anno. Tutto questo mentre io lavoro fino a 16 ore al giorno e, allo stesso tempo, combatto contro il cancro.

La cosa più sconvolgente è che mio marito, senza dirmelo, ha smesso di pagare l’assicurazione sanitaria. Quando l’anno scorso ho scoperto di avere il cancro, evitava le mie domande sul numero della polizza. La sera prima del ricovero, mi ha confessato che l’assicurazione non esisteva più e che dovevo pagare di tasca mia. Non lui: io. Ho sborsato circa due lakh di rupie in contanti per l’intervento chirurgico.

Mi aveva anche detto che avevamo dei risparmi, ma era un’altra bugia. Prima parlava di soldi prestati a terzi. Un giorno, mentre lavoravo da casa, una persona si è presentata chiedendo di lui in modo aggressivo. Ho finto di essere solo un’ospite. Quando ho chiesto spiegazioni, mio marito mi ha portata da parte e mi ha detto che stava facendo day trading in criptovalute e che aveva perso 30 lakh di rupie. In quel momento ho capito che non avevamo più nulla: nessun risparmio, nessun investimento, nessuna sicurezza per il futuro.

Mia suocera è la rovina della mia esistenza. Non mi permette di cucinare i miei pasti, di usare liberamente la lavatrice o di avere una domestica. Cucina solo per sé, per suo marito e per suo figlio, e a me lascia avanzi vecchi di giorni. Come paziente oncologica mi è stato chiaramente detto di non mangiare cibo avanzato oltre un giorno, per evitare infezioni durante la chemioterapia. Anche il bucato dovrebbe essere fatto separatamente, con disinfettanti specifici, ma devo implorare per poter usare la cucina o la lavatrice, perché lei le occupa per ore, senza una reale necessità.

Prima che qualcuno mi dica di scappare o cercare rifugio, voglio essere chiara: non è così semplice. Qui in India non esistono facilmente strutture di questo tipo. Non ho famiglia né amici su cui contare, non ho risparmi e vivo letteralmente di giorno in giorno, dipendente da un marito che disprezzo.

Odio questa vita. Odio che questa sia l’esistenza che mi è toccata. A volte prego che il cancro mi porti via, perché sono stanca e svuotata. Avevo solo bisogno di liberarmi di questo peso, di sentirmi meno invisibile, di sapere che la mia vita e la mia sofferenza vengono almeno riconosciute.



