Affari Tuoi, scena bluette con il papà veggente che indovina subito il pacco da 300mila euro





La puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, 18 dicembre, si è conclusa con un esito clamoroso. Protagonista della serata è stata Bluette, soprannominata affettuosamente “Memole” da Stefano De Martino. Trentatré anni, mamma di due figli – uno dei quali si chiama Santiago, come il figlio del conduttore avuto con Belén Rodríguez – Bluette ha giocato affiancata dal padre Stefano, che si è distinto per una serie di sorprendenti “profezie”.





L’assenza di Herbert Ballerina per febbre

Nel corso della puntata non era presente Herbert Ballerina, abituale spalla del conduttore, assente a causa della febbre. La partita è iniziata in modo equilibrato: prima sono usciti i 10mila euro, poi i 10 euro, fino al momento più doloroso con l’eliminazione dei 100mila euro. Proprio questa cifra era stata anticipata dal padre di Bluette, che poco dopo ha stupito ancora tutti indovinando il contenuto del pacco nero: 30mila euro, esattamente l’importo da lui previsto.

Il Dottore ha quindi proposto un cambio, accettato da padre e figlia: il pacco numero 20 è stato sostituito con il 12. Bluette ha poi aperto il pacco numero 1, scegliendo di non scoprire subito cosa contenesse quello appena lasciato. Una decisione vincente, visto che è uscito il pacco da 200 euro. Quando la concorrente ha infine aperto il vecchio pacco numero 20, ha scoperto che conteneva Gennarino, accolto con il suo ingresso in studio.

La “veggenza” del papà e la scelta finale

Nonostante l’uscita dei 75mila euro, i premi più alti – 200mila e 300mila euro – restavano ancora in gioco. Il Dottore ha quindi offerto 29mila euro, proposta rifiutata. Davanti a un nuovo cambio, il padre ha suggerito il pacco numero 11, ma Bluette ha inizialmente deciso di tenere il 12. Dopo un altro tiro, con soli due pacchi blu e quattro rossi rimasti, l’offerta è salita a 39mila euro, rifiutata anche questa volta.

Poco dopo, il padre ha previsto con sicurezza l’uscita dei 50mila euro, e ancora una volta ha avuto ragione, tra le risate del pubblico e la battuta di De Martino: “Se sai già cosa c’è nei pacchi, scegli quello da 300mila euro e andiamo a casa”. Una frase che si sarebbe rivelata quasi profetica.

Alla fine Bluette ha deciso di fidarsi del padre e ha accettato il cambio, scegliendo il pacco numero 11. Dopo l’eliminazione dei 30mila euro, il Dottore ha offerto 50mila euro, cifra rifiutata con qualche esitazione. Rimasti sul tavolo solo 1 euro, 200mila e 300mila euro, è arrivata l’offerta finale da 100mila euro.

Visibilmente emozionata, Bluette ha ammesso: «Se non fossi mamma, sarei andata avanti», spiegando in lacrime quanto quella somma fosse importante per la sua famiglia. Ha quindi accettato l’offerta, nonostante l’ennesimo avvertimento del padre. E ancora una volta lui aveva visto giusto: nel pacco numero 11 c’erano davvero i 300mila euro.



