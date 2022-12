Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 6 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Marte, il suo sovrano, riceve le armoniose vibrazioni di Venere e del Sole. Ora sei molto più flessibile, socievole, amorevole e adattabile del solito. Approfitta di questo periodo per vivere l’amore, la vita sociale e interagire armoniosamente con i tuoi coetanei. La quadratura con Nettuno, invece, ricorda che bisogna essere consapevoli dei contenuti inconsci prima di sfogarsi, soprattutto nel campo della parola.

TORO

Venere, il suo sovrano, riceve un aspetto facilitato da Marte. C’è una grande armonia tra azione e ricettività, specialmente nel campo materiale. Siete fermi nei vostri principi, ma anche aperti a collaborazioni e collaborazioni professionali, grande energia per realizzare, ma la vostra quadratura a Nettuno vi ricorda di non lasciarvi trasportare troppo dalle opinioni e dalle richieste collettive.

GEMELLI

Marte nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta una grande forza personale e assertività. L’aspetto armonico a Venere e al Sole mostra che tutto ciò è facilitato da un’espressione creativa femminile, reciproca, empatica, ma anche centrata. Nettuno quadrato ti ricorda di arrenderti ai tuoi obblighi, ma solo entro ciò che è giusto.

CANCRO

Oggi vi porta vibrazioni armoniose nel campo emotivo. Cerchi consapevolezza e armonia nel campo affettivo e familiare, lavorando per raggiungerla, anche dietro le quinte. Azione spirituale e magnetica che facilita la fioritura nel campo emotivo e personale. Evita, tuttavia, di imporre standard religiosi o punti di vista personali.

LEONE

Il Sole, il suo sovrano, riceve un aspetto facilitato da Marte e Venere. C’è una grande facilità nel fluire nei campi della comunicazione, mentale e sociale. La sua comunicazione è diplomatica, conciliante e gentile, ma senza perdere il tono dell’assertività e della lotta per il collettivo. Sii attento, tuttavia, al trabocco delle emozioni in modo che non disturbi questo movimento.

VERGINE

Oggi vi porta vibrazioni armoniose applicate al campo materiale della vita. Sei molto consapevole del tuo senso di autostima e questo ti spinge ad agire per conto della tua carriera e dei tuoi risultati nel mondo, il tutto in modo semplice. Attenzione, però, a non lasciarsi trasportare dai suggerimenti eccessivi degli altri. Ascolta, ma sappi come affermare la tua autostima.

BILANCIA

Venere, il suo sovrano, riceve un aspetto facilitato da Marte. Questo periodo ti porta ad apprezzare te stesso. Devi amare te stesso e fare cose buone per te stesso. Tutto ciò è corroborato da una forza d’azione espansiva, allineata al proprio senso etico e ai propri principi. Fai attenzione, tuttavia, a non sabotare il processo con troppi dettagli o impegni irrilevanti.

SCORPIONE

Marte, il suo sovrano, riceve le armoniose vibrazioni di Venere e del Sole. Questo è un momento eccellente per eliminare vecchi problemi emotivi con armonia ma anche forza di volontà. I problemi di relazione, in particolare, vengono risolti per sbarazzarsi di vecchi schemi tossici. Fai attenzione, tuttavia, a non metterti in una posizione di vittima o ad essere eccessivamente drammatico. Hai il potere di trasmutare e deve essere usato bene ora.

SAGITTARIO

Oggi vi porta vibrazioni armoniche nel campo sociale e nelle relazioni. Sta cercando di sperimentare valori più grandi, collettivi e armoniosi, giusti per tutti, questo mobilita la sua volontà di agire insieme e cooperare con gli altri. Attenzione, però, a non sabotare il processo nascondendo o incanalando un’eccessiva soggettività.

CAPRICORNO

Oggi vi porta vibrazioni armoniche applicate al mondo materiale. Stai cercando un’espressione armoniosa, bella, equilibrata e attraente nella tua carriera e nel tuo lavoro. Tutto questo è facilitato dalla tua forza di lavorare, essere utile e raggiungere. Maggiore visibilità delle capacità professionali. Tuttavia, sii consapevole degli eccessi mentali. Momento per agire, lasciando dubbi o eccessi teorici.

ACQUARIO

Oggi ti porta un’eccellente capacità facilitata di essere te stesso, esprimendo la tua creatività così come i tuoi ideali e principi agli altri. C’è armonia e socialità, ma senza smettere di essere se stessi. Dovrebbe essere consapevole, tuttavia, di un possibile attaccamento eccessivo ai propri valori. Sappi dosare tutto con equilibrio.

PESCI

Oggi vi porta grande armonia ed equilibrio in termini emotivi e condivisi. C’è un senso di intimità e resa, ma senza perdere l’individualità nel processo. Azione armoniosa e soggettiva facilitata. Tuttavia, la quadratura con Nettuno nel vostro segno chiede di essere consapevoli degli eccessi di identificazione con il proprio ego. Cerca l’equilibrio.