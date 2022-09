Oroscopo Branko e Paolo Fox weekend 10 e 11 Settembre 2022, le previsioni con classifica

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre ARIETE

Una forza della natura, gioiosa al massimo fino a novembre, con replay fiabesco sotto Natale. Qualche screzio ci sta: due caratteri forti si contendono lo scettro. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre TORO

Intesa difficile sempre, doppiamente ora se un amico si intrufola corteggiando uno dei due. Sorprendentemente il più forte non sarai tu, messo alle strette da problemi precedenti ancora irrisolti. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre GEMELLI

Litigarelli quanto basta per movimentare il rapporto, la tensione sarà giocosa, quasi uno show. Momenti magici a inizio ottobre e di nuovo a metà novembre. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre CANCRO

Tu il sole, il partner la luna, peccato qualche nuvoletta oscuri entrambi, soprattutto te, stranamente nervoso e poco disponibile al dialogo. Naturale: le nebbie novembrine con il solleone c’entrano poco o nulla. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre LEONE

Litigi colossali o abbracci plateali: per voi due, caratteri forti, sempre in bilico tra alleanza e rivalità, la via mediana è un’opzione inaccettabile. Guerra e pace in novembre, pace e guerra prima e dopo. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre VERGINE

Diversi come il giorno e la notte e se c’è poca energia per corteggiarsi ce n’è anche poca per litigare. Tuttavia ammiri la sua intelligenza, mentre il partner stima moltissimo la tua forza. Onestà inossidabile in entrambi. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre BILANCIA

La coppia perfetta: tu il locomotore, il partner il grazioso vagone al traino. Tutt’altro che inerte, però, quando occorre un consiglio, una dritta diplomatica o solo una calmata ai tuoi bollori ecco che da quel vagone escono parole sagge e gesti affettuosi. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre SCORPIONE

Due caratteri forti, più facili a scontrarsi che ad attrarsi. E tutto sommato questo sarebbe un bene. Se tuttavia nella rete dell’amore ci siete cascati insieme, dovrai rassegnarti ai suoi sospetti e ai suoi continui peccati di sfiducia, per altro meritata, nei tuoi confronti. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre SAGITTARIO

Accordo perfetto a una condizione: lo scettro del comando divide i territori. Tu la parte sociale e finanziaria, lui quella culturale e spirituale. Unione di competenze, con una forte propensione per la passionalità da ambo le parti, massima tra novembre e dicembre. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre CAPRICORNO

Il punto di forza e d’unione è il lavoro. Se oltre che partner siete anche soci, l’obiettivo comune è arrivare al successo. Tu ci metti grinta, il partner la costanza. Non male anche il lettone, con una gara, mai ammessa, per stabilire chi dei due sia il più bravo. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre ACQUARIO

Il diavolo e l’acqua santa, il re e l’anarchico. Quasi impossibile corteggiarsi, figurarsi andare oltre, ma se di mezzo c’è il karma può succedere: debiti e crediti di vite precedenti da saldare. Chi sarà quello che paga o sarà risarcito? Lo stabiliranno gli eventi. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 10-11 Settembre PESCI

Fuoco e Acqua. Elementi che si elidono. E la più forte è proprio lei. Nell’amore ti deluderà con le sue distrazioni e ti sfiancherà con le sue continue evasioni sul pianeta del sogno, dove tu stenti ad arrivare perché la scala è troppo corta. INTESA: difficile ♥