Oroscopo Branko previsioni fino al 13 ottobre 2022

ARIETE

Gli ostacoli che incontrano di fronte ai loro nuovi modi di affrontare certe cose che accadono loro sono validi. Comprendi che tutto è prova, tutto è prova, tutto è una possibilità nella vita. Legami familiari con molto senso di unione e forza. Momento colore: rosa.

TORO

Impara a non limitare le cose che vuoi semplicemente perché le senti. Non puoi governare con la tua mente tutto tranne ciò che sentiamo. Non dimenticate che le cose che sentiamo devono essere rispettate e lavorate per crescere spiritualmente. Sentire che stanno crescendo sul posto di lavoro. Speranza. Momento colore: ambra.

GEMELLI

Lo spirito alto per affrontare una situazione che non gli piace. Ne escono trionfanti. I numeri non li chiudono per effettuare quell’operazione immobiliare. Aspettatevi un’altra possibilità. Quando le cose dicono non è perché ci sono altri che verranno e diranno di sì. Dovremmo sempre tenerlo a mente. Momento di colore: marrone.

CANCRO

Tieni certe cose nella tua vita per te, o almeno sappi dove riponi la tua fiducia. Gli agghi nell’amore non parlano della chiarezza delle cose, quando è reale tutto è naturale e senza svolte. Dobbiamo abituarci a capire che non possiamo sempre ottenere dagli altri ciò che ci aspettiamo. Momento di colore: azzurro.

LEONE

Ottengono uno scoop che li renderà molto felici e renderà più facile per loro fare qualcosa in sospeso che non sapevano come risolvere. Dialogate con i vostri partner, fate domande e cercate di aiutarvi a vicenda, si aspettano da voi maggiori dimostrazioni di affetto e impegno. Non è sufficiente sentire di dover dimostrare. Novità inaspettata. Momento colore: cremisi.

VERGINE

Nervi di fronte ai problemi che devono affrontare durante il giorno. Non dimenticare che mentre il lavoro è qualcosa di molto importante, non è la cosa più importante nella vita. Non mettere lo stesso contenuto emotivo in tutto ciò che vivi. La vita è più facile se ci proponiamo di interpretarla in questo modo. Pensa alle cose belle, sempre. Momento di colore: bluastro.

BILANCIA

Accordi e notizie positive per la data. Tutto ciò che devono addebitare o pagare sarà ben considerato. Non rinunciare a quella lotta interiore che hai riguardo ai tuoi affetti, otterrai qualcosa di molto positivo. A volte dobbiamo toccare il fondo di alcune cose per invertirle. Pace che si raggiunge. Momento di colore: verde acqua.

SCORPIONE

Non assumete il male rispetto a quelle persone che hanno debiti di diversa durata con voi. L’amore sarà pieno, non rimandare i bei tempi. È difficile, ma è sempre conveniente aspettare di reagire a qualcosa, non logoriamo il sistema nervoso. Momento colore: turchese.

SAGITTARIO

Riesce in pensieri e ragionamenti importanti che porteranno loro aspettative favorevoli. Ottengono benefici che stavano aspettando da molto tempo e che avrebbero dovuto perdere. Ricevono la guida che stavano cercando. Ci sono giorni che sono fondamentali, che ci insegnano più di altri. Soddisfazione interna. Momento di colore: arancione.

CAPRICORNO

Le paure che hanno nei loro forum intimi dovrebbero essere riviste e temperate. C’è un miglioramento del piano affettivo che li incoraggerà a continuare a lottare per scartare i problemi del recente passato. Una cosa corregge l’altra, una cosa porta l’altra, ci sono sempre delle possibilità. Momento di colore: verde scuro.

ACQUARIO

Avvertimento che arriva in tempo insieme a movimenti che renderanno più facile per loro risolvere i problemi con le finanze. I progressi nell’area del lavoro non sono molto distanti, sii attento alla possibilità senza dimenticare la realtà attuale. Le opportunità a volte si presentano senza aspettarle. Momento colore: uva.

PESCI

Giornata intensa nell’area delle attività, vedrai che ci sono alcuni movimenti che portano aspettative. Tutti abbiamo cose buone e altre che agli occhi degli altri potrebbero non esserlo, il punto è capire, accettare e proporre di lavorare per il bene di tutti. Ama con intensità. Momento di colore: fragola.