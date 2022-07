Oroscopo Branko settimanale dal 1 al 7 agosto 2022, le previsioni

Oroscopo Branko settimanale Ariete

Provi un profondo rammarico per gli errori commessi in passato, specialmente con le tue relazioni sentimentali e con i bambini. Inizia perdonando te stesso e poi chiedi perdono. Ti liberi dalle energie negative e tossiche. Sono state tutte grandi lezioni che hai dovuto vivere. La tua affermazione di oggi: “Mi perdono per i miei errori”.

PAROLA SANTA: perdono

NUMERI FORTUNATI: 4, 7, 16

Oroscopo Branko settimanale Toro

Regalati qualcosa che ti piace, investi su te stesso, Toro. Migliora o reinventa la tua immagine. Fatti notare e distinguiti. L’amore è stabile finché rimani flessibile e ti adatti ai cambiamenti improvvisi del tuo partner. La tua affermazione di oggi: “Ho il controllo delle mie emozioni”.

PAROLA SANTA: perdono

NUMERI FORTUNATI: 4, 7, 16

Oroscopo Branko settimanale Gemelli

L’energia planetaria è dalla tua parte. Oggi è un giorno per ringraziare per tutto ciò che ti piace, esercitarti a pensare in modo positivo ed essere ottimista. In questo momento essere negativi e pessimisti ti rallenta nella tua crescita spirituale. Il tuo fascino spicca come mai prima d’ora. La tua affermazione oggi: “Accetto l’ordine divino. Grazie”.

PAROLA SANTA: perdono

NUMERI FORTUNATI: 4, 7, 16

Oroscopo Branko settimanale Cancro

Tu celebri la vita, la prosperità e l’amore. Hai imparato a fluire, a scegliere le tue battaglie e ad accettare ciò che l’Universo ha per te. Lascia andare, abbandona e taglia ciò che non porta pace nella tua vita. Unisciti a persone di successo, progressiste e positive e impara da loro la chiave per aver raggiunto questa stabilità. La tua affermazione di oggi: “Scelgo di essere felice”.

PAROLA SANTA: Stabilità

NUMERI FORTUNATI: 23, 17, 39

Oroscopo Branko settimanale Leone

A partire da oggi, approfitta di ogni festa o riunione a cui partecipi per promuoverti e annunciare quello che fai per vivere. Cerca di vedere ogni situazione in modo obiettivo e goditi ciò che la vita in questo presente ti offre. Tutto quello che fai, fallo con amore e passione. La tua affermazione oggi: “Mi godo ogni momento che vivo con i miei cari”.

PAROLA SANTA: Stabilità

NUMERI FORTUNATI: 23, 17, 39

Oroscopo Branko settimanale Vergine

Colui che ti sostiene sarà tuo amico. Molti non saranno d’accordo con le tue nuove idee e faranno del loro meglio per importi la loro volontà. Attieniti ai tuoi piani e avrai successo. Vedi tutto chiaramente. Senti che ciò che presto entra nella tua vita è una benedizione. La tua affermazione di oggi: “Niente mi impedisce di raggiungere i miei obiettivi”.

PAROLA SANTA: Stabilità

NUMERI FORTUNATI: 23, 17, 39

Oroscopo Branko settimanale Bilancia

Domenica speciale e indimenticabile. La famiglia ti occupa e richiede la tua presenza e il tuo aiuto incondizionato. La gelosia può sorgere tra bambini o fratelli. Gestisci ogni situazione tesa con amore. Apprezzi che sei importante e necessario per coloro che si fidano pienamente di te. La tua affermazione di oggi: “Decido di agire in modo responsabile”.

PAROLA SANTA: Fiducia

NUMERI FORTUNATI: 5, 39, 41

Oroscopo Branko settimanale Scorpione

Ti senti motivato a fare attività all’aperto. Inviti o incontri senza pianificazione in anticipo saranno più divertenti e piacevoli. In questo momento è necessario essere flessibili e fluire ogni giorno man mano che si sviluppano le esigenze lavorative e familiari. La tua affermazione oggi: “Mi piace essere circondato dai miei cari”.

PAROLA SANTA: Fiducia

NUMERI FORTUNATI: 5, 39, 41

Oroscopo Branko settimanale Sagittario

Oggi ti concentrerai sull’organizzazione, sulla cura della tua immagine e sulla cura della persona. Liberarsi di ciò che non usi più, è rotto o fuori moda, farà spazio al nuovo e al moderno che imporrà il tuo stile personale. L’energia planetaria mette in risalto la tua bellezza, il tuo magnetismo e la tua sensualità. La tua affermazione di oggi: “Le benedizioni mi giungono in abbondanza”.

PAROLA SANTA: Fiducia

NUMERI FORTUNATI: 5, 39, 41

Oroscopo Branko settimanale Capricorno

Domenica per fare shopping, uscire e divertirsi. Ti senti di nuovo bambino, come un giovane spensierato. Ti vengono presentate opportunità per il tuo sviluppo accademico, professionale o lavorativo. Se tutto va bene, andrà meglio. Nessuna paura o insicurezza. La tua affermazione di oggi: “Tutto quello che faccio lo faccio con amore”.

PAROLA SANTA: Gioia

NUMERI FORTUNATI: 9, 22, 16

Oroscopo Branko settimanale Acquario

Devi passare del tempo con coloro che non vedi da molto tempo e coltivare l’amore, l’unione tra di voi. Studi, viaggi brevi, affari, sono in programma e avranno successo. È importante rispettare gli impegni precedenti, essere puntuali e dare una buona impressione di te stesso. La tua affermazione oggi: “Il mio essere vuole pace, amore e prosperità”.

PAROLA SANTA: Gioia

NUMERI FORTUNATI: 9, 22, 16

Oroscopo Branko settimanale Pesci

Esci dal blocco. Questa domenica fatti vedere. Mettiti in una vetrina Vuoi vivere un’esperienza diversa ed emozionante. La routine ti annoia. In attesa del telefono o del computer. Ricevi un messaggio speciale che ti farà battere il cuore, ferito dalle ferite d’amore. La tua affermazione di oggi: “Accetto ogni cambiamento con ottimismo”.