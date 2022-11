Oroscopo Branko settimanale dal 1 all’8 dicembre 2022, le previsioni

Ariete

Lunedì 28 è un momento speciale per adattarsi con precisione al momento attuale e cambiare programma in modo deciso e veloce, non senza generosità e risorse incredibili per i tuoi progetti. Martedì 29, attenzione all’attuale e possibile modo di agire frettoloso e imprevisto. È molto importante che tu rimanga calmo e coerente in tutte le situazioni che si presenteranno durante questa giornata.

Toro

Lunedì 28 dovreste mettere più enfasi sul vostro modo di parlare e sul modo in cui inseguite i vostri sogni, quindi non dovete solo adattarvi ai cambiamenti ma anche alle persone e alle mutevoli situazioni di oggi. Martedì 29 le vostre relazioni stanno attraversando un periodo abbastanza favorevole, in cui dovreste prendervi cura anche del vostro benessere personale. poiché non si tratta solo di ottenere quello di una persona ma anche il tuo.

Gemelli

Lunedì 28, evita le precipitazioni, ma non la fiducia e la sicurezza nelle tue azioni. poiché è un momento in cui puoi sfruttare le tue doti di simpatia e ingegno per risolvere tutto. Martedì 29, le tue esibizioni saranno agili e molto fantasiose. sarai in grado di indovinare con precisione i movimenti degli altri per poter agire con la tua saggezza. Se raffini la cosa principale che dovresti fare, avrai la fortuna dalla tua parte.

Cancro

Lunedì 28 hai l’incredibile forza e vitalità per promuovere le azioni e i progetti che volevi realizzare. La fortuna ti accompagnerà e potrai aiutare tante persone che hanno bisogno di te.Martedì 29 sarà un giorno molto speciale in cui ti aggiornerai su tutte le cose importanti che stai svolgendo ultimamente. Avrai la sensazione che le tue azioni siano positive e che otterrai tutto ciò che ti sei prefissato di fare.

Leone

Lunedì 28 vi sentirete molto forti e vitali, il che aiuterà il vostro umore e la vostra predisposizione ad essere migliore delle altre volte. Goditi questo momento e tutte le azioni che puoi eseguire. Martedì 29 la fiducia nelle vostre prestazioni dipenderà dallo stato d’animo in cui vi troverete. In questo momento stai attraversando un momento lucido in cui rafforzerai i tuoi risultati e la tua simpatia sarà la chiave per tutti i benefici del futuro.

Vergine

Lunedì 28 devi essere una persona produttiva e usare la tua grande intuizione. Ti sentirai molto energico e desideroso di realizzare i tuoi nuovi progetti, cerca di calmarti e fai tutto con molta pazienza e calma. Martedì 29 ti sentirai più vicino ai tuoi obiettivi perché il tuo modo di agire sarà senza fretta e con molta serenità e perspicacia. questo ti darà un punto di vista che ti aiuterà in tutte le azioni che compi oggi.

Bilancia

Lunedì 28 è un momento speciale per approfittare della giornata armoniosa e produttiva che potrete avere in questioni legate alle strette amicizie e all’organizzazione di nuovi vivaci progetti, in cui la simpatia sarà la chiave principale. Martedì 29 otterrai il tuo vantaggio attraverso il tuo modo di essere generoso e altruista, con il quale aiuti gli altri. Senza sapere a cosa è dovuto, ti verrà un aiuto esterno che ti aiuterà a ritagliarti il ​​tuo destino.

Scorpione

Lunedì 28 non dovete affrettare i tempi, visto che l’affetto e l’affetto che vi accompagnano le persone che vi vogliono bene. Quell’amore perfetto che stai cercando arriverà il giorno meno atteso in cui il tuo equilibrio sarà armonioso. Martedì 29, la fortuna sarà con te in questo giorno e ti aiuterà a realizzare nuovi piani con i quali ti sentirai molto a tuo agio YY in un modo o nell’altro con una maggiore comprensione di ciò che devi fare in questo momento.

Sagittario

Lunedì 28 sei in un giorno speciale molto armonioso e gioioso per realizzare i tuoi piani e renderli fruttuosi. La cosa più importante è che il benessere ti accompagni e potrai anche aiutare tante persone a te vicine. Martedì 29, sei in una fase molto speciale di espansione e avventura. e accompagnando il tuo idealismo, sarai con una sensibilità e un modo positivo di vedere la vita che ti aiuterà in tutto ciò che stai facendo.

Capricorno

Lunedì 28, lo slancio segnerà le cause a cui ti dedichi oggi, e queste sono state particolarmente importanti nelle risorse e nei profitti che acquisisci. Poiché la tua missione principale oggi sarà quella di gettare basi che ti affermino sul terreno. Martedì 29, la tua decisione e il tuo dinamismo saranno ottimali in questo aspetto della tua vita. e sarà importante che il tuo intuito e il tuo modo di dare il massimo ti aiutino su tutti i fronti che hai aperto in questo momento.

Acquario

Lunedì 28 avrai una grande vitalità in questo giorno per tutte le opzioni che farai. Bisogna però essere sereni e sapersi chiarire le idee per vedere tra tutte quali sono le migliori è e a cosa ti dedicherai. Martedì 29 è necessario che tu sia una persona paziente e generosa con gli altri di fronte a qualsiasi precipitazione o impulso inaspettato, dovresti eseguirlo con più calma e con maggiore precisione. E l’altruismo sarà necessario affinché tutto ciò che fai sia positivo.

Pesci

Lunedì 28 la vostra grande sensibilità è quella che modifica i vostri piani perché altera la percezione che avete delle cose e molte volte percepite che la vostra azione deve essere a senso unico quando invece dovete usare proprio il contrario. Martedì 29 sfrutta la tua sensibilità e la tua grande creatività per lanciare i tuoi progetti artistici.La tua grande immaginazione ti aiuterà in questo.Non dimenticare che la tua generosità verso gli altri richiede anche che tu abbia cura di te stesso e del tuo benessere.