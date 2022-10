Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 17 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

In questi giorni le cose sono andate molto bene professionalmente e si sta per raggiungere l’obiettivo prefissato per la promozione. In amore, devi fare la tua parte per risolvere le divergenze con il tuo partner e consolidare il rapporto.

Toro

Devi risolvere le differenze che hai con i tuoi capi in modo che gli affari possano andare bene. Tenere una riunione per trovare un terreno comune. In amore, sei tu che devi fare la tua parte per evitare che la gelosia continui a danneggiare la relazione.

Gemelli

Sei in un buon momento al lavoro perché sarai in grado di risolvere alcuni problemi che avevano bloccato gli affari. Innamorato, devi essere onesto con quella persona perché non ti senti a tuo agio con lui.

Cancro

Importanti cambiamenti stanno arrivando nel campo professionale che ti avvantaggeranno e ti aiuteranno ad avanzare negli affari. Innamorato, accetta l’invito che la tua famiglia ti fa a un incontro, incontrerai qualcuno che ti cambierà la vita.

Leo

Devi avere molta pazienza e sforzarti un po’ di più affinché gli affari vadano avanti e le finanze migliori. Innamorato, sei in un momento meraviglioso della tua vita, hai al tuo fianco una persona che ti ama, ti apprezza e si impegna per il futuro di entrambi.

Vergine

Devi prendere decisioni importanti per far avanzare i progetti e raggiungere gli obiettivi proposti. Innamorati, i tuoi cari hanno preparato per te una sorpresa che ti renderà felice ed è in complicità con qualcuno per te molto speciale.

Bilancia

È stata una settimana di lavoro molto dura ma hai raggiunto, insieme al tuo team, l’obiettivo di rimuovere tutti i progetti in ritardo. Innamorato, prendi il tuo partner, esci a cena e balla e preparati per una notte piena di passione.

Scorpione

Devi alzare il morale, non tutto si risolve in pochi giorni. Devi essere paziente perché a poco a poco il business scorrerà. Innamorata, la tua famiglia ti supporta in tutte le decisioni che prendi, quindi vai avanti con quello che vuoi fare con il tuo futuro perché hai il loro sostegno.

Sagittario

In un incontro di lavoro qualcuno ti offre la possibilità di un cambiamento che ti aiuterà a crescere nella tua professione. Innamorato, stai attraversando una delusione amorosa da cui pensi di non uscire. Sii paziente e cambia atteggiamento per migliorare il tuo umore.

Capricorno

Il tuo atteggiamento positivo e la tua intelligenza sono le tue armi per fare in modo che gli affari seguano un corso migliore. Quindi vai avanti con nuove strategie. Innamorato, osa fare il primo passo per consolidare la relazione con il tuo partner.

Acquario

Non lasciare che l’ambiente di lavoro venga danneggiato dai pettegolezzi in corridoio, questo non fa bene agli affari. Innamorato, uscirai in difesa di un membro della famiglia che ha bisogno del sostegno di tutti. Non respingere l’invito di quella persona che vuole conquistarti.

Pesci

Ci saranno cambiamenti che all’inizio causeranno preoccupazione, ma in seguito vedrai che tutto si calmerà e inizierà una nuova fase di progresso negli affari. Innamorato, sei nel momento più appagante e soddisfacente della tua relazione. Approfittane perché quello che arriva è l’impegno.