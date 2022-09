Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Leone

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Leone

Leone (nato dal 23 luglio al 22 agosto): è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare, è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12 è un giorno in cui è consigliabile mantenere l’unione con persone che la pensano allo stesso modo per i tuoi piani e progetti. Insieme potete usare le vostre abilità e iniziative uniche.

Martedì 13, in questo giorno, dovresti usare i tuoi risparmi per canalizzare l’aiuto alla famiglia e alle persone che ne hanno bisogno. La tua simpatia e il tuo buon cuore ti aiuteranno a dire la parola giusta al momento giusto.

Mercoledì 14, oggi sarà una giornata in cui la tua grande vitalità e il modo in cui organizzi le tue risorse saranno ottimali per raggiungere l’unione con i tuoi cari e realizzare i tuoi progetti con le risorse necessarie.

Giovedì 15, oggi sarà una giornata in cui si potrà organizzare un sostegno, sia finanziario che emotivo, per le persone che ne hanno bisogno. Sarai in grado di creare nuove alternative nella tua professione. E la cosa migliore per gli obiettivi saranno accordi vantaggiosi per tutti.

Venerdì 16, oggi, la cosa più importante sarà il modo pratico e benefico di aiutare gli altri. Il tuo grande equilibrio aiuterà gli altri. Evita disagi dovuti al grado di partecipazione di ciascuno ai progetti.

Sabato 17, oggi sarà una giornata in cui ho bisogno di diventare una persona pratica e stabile per mantenere buoni rapporti con i vostri contatti, e possa la fortuna giovare a tutti voi in modo molto fruttuoso.

Domenica 18, oggi avrai una giornata in cui dovresti usare le tue migliori potenzialità per evitare di lasciare problemi irrisolti e causare qualche preoccupazione. Si consiglia una buona atmosfera con gli altri.