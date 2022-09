Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 Settembre 2022 Le previsioni segno per segno e classifica

Oroscopo Branko e Paolo Fox Ariete

Grintosissimo a inizio estate, grintoso alla fine. A incoraggiarti la tua linea guida: velocità, strenua difesa dei tuoi sogni. Pensiero e azione viaggiano sempre a braccetto. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko e Paolo Fox Toro

L’afa ti taglia le gambe, per ripigliarti e tornare a sorridere ti ci vuole una bella vacanza, ma che costi! Disagio in bilico tra smania di libertà e il must imposto dal lavoro e dal bon ton. Mordace la reazione. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko e Paolo Fox Gemelli

Sportivissimo, gasatissimo, fichissimo, un concerto di superlativi che possono sedurre oppure infastidire. Successo di pubblico tra luglio e agosto, in spiaggia catalizzi le folle, ma occhio a non toccare il tasto sbagliato: nemici dichiarati a fine agosto. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro

Quanto è difficile dissimulare, dietro un’aria vulnerabile e romantica, una lingua tagliente e un cervellone in perenne ebollizione. Roba da scatenare la gastrite! Tensioni da sfogare correndo, ma con questo caldo chi ne ha voglia? VOTO da 1 a 10: 5

Oroscopo Branko e Paolo Fox Leone

Se quest’estate non sei vincente tu, non potrà esserlo nessun altro: dinamismo e simpatia in giugno, fascino e carisma a fine luglio, ironia e grinta a fine estate. Tanti invidiosi contro da polverizzare. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko e Paolo Fox Vergine

Sei un ottimo osservatore e anche troppo furbo per essere smascherato. Conservi tutte le tue cartucce per il momento migliore, a fine estate. Eccellente bottino: visibilità, applausi, soldi. Vale a dire, il minimo sforzo con il massimo rendimento. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Branko e Paolo Fox Bilancia

Già a fine giugno, l’amore per l’arte ti porta a viaggiare. Il bello è che viaggiando ritrovi entrambi. Dall’amicizia al lettone il salto del canguro… davvero fatto con eleganza, però! VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko e Paolo Fox Scorpione

Troppo in ansia per le sorti del mondo: politica, sanità e finanza minacciano di rovinarti l’estate, se non farai lo sforzo di liberarti dalla trappola. Per una storia finita ne inizia un’altra più intrigante, agosto pieno di fiori da cogliere ed erbe per guarirti il cuore. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko e Paolo Fox Sagittario

Luglio, agosto, settembre per te saranno tutti ugualmente belli, battaglieri, bollenti, vitaioli e, qualche volta, anche un filo bugiardi. Ma saranno sempre bugie a fin di bene. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko e Paolo Fox Capricorno

Estate sgobbona, ma se stai ai vertici per te la vacanza è soltanto un’idea. Peccato che la famiglia i tuoi impegni (o le tue scuse) non li digerisca più e te li rinfacci. Armistizio possibile, ma si va a settembre, come gli esami. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko e Paolo Fox Acquario

Per sport o per amore la corsa diventa regola: sportivissimo, trasmetti la tua passione ai figli. Ma tienili d’occhio, la vita spericolata non si adatta a tutte le età! Pensiero e azione a braccetto, come nelle arti marziali. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko e Paolo Fox Pesci

Altro che marinaio giramondo, nel bene o nel male il punto focale resta la casa con tutti i suoi abitanti. Ristrutturazione elegante ma costosa, dovrai farne di straordinari per starci dentro! Cuore a bagno nel miele, con scelte esistenziali a fine estate. VOTO da 1 a 10: 8