Dopo le rivelazioni su Signorini, cala il silenzio: vietato colpire la lobby, nonostante gli illeciti provati del giornalista dominante in Mediaset





Fabrizio Corona ha sfidato l’insfidabile, puntando i riflettori su quello che descrive come il “Me Too all’italiana”, un caso che però non riguarda produttori hollywoodiani, ma il cuore del sistema televisivo e editoriale nazionale. Al centro dello scandalo, secondo le sue rivelazioni, non c’è un Harvey Weinstein, ma Alfonso Signorini, direttore di “Chi” e conduttore del “Grande Fratello”, una delle figure più influenti dell’intrattenimento italiano da oltre un ventennio.





La denuncia di Corona, supportata da chat esplicite e documenti che definisce “incontestabili”, dipinge un meccanismo di potere in cui il successo televisivo avrebbe un “prezzo” da pagare. Questo prezzo, secondo quanto riportato, consisterebbe in prestazioni omosessuali richieste a giovani uomini eterosessuali in cambio di ambite posizioni nei palinsesti Mediaset o sulle pagine dei settimanali del gruppo Mondadori. Una dinamica che, se confermata, rappresenterebbe un grave abuso di potere e un ricatto professionale.

Il Muro di Gomma del Sistema: Un Silenzio Assordante

Quello che colpisce, oltre alle pesanti accuse, è la reazione del sistema mediatico. Di fronte a una notizia di tale portata – che tocca una delle personalità più in vista di Mediaset e coinvolge indirettamente la proprietà Berlusconi – si è levato un silenzio quasi totale. Le principali testate giornalistiche, come la Repubblica e il Corriere della Sera, hanno completamente ignorato la notizia nelle loro edizioni cartacee. Il Corriere ha preferito dedicare mezza pagina a gossip sportivi, mentre Repubblica, che in passato ha martellato Silvio Berlusconi per le sue vicende private (eterosessuali), stavolta non ha scritto una riga. Anche siti di gossip come Dagospia, normalmente pronti a amplificare qualsiasi pettegolezzo, hanno glissato, proteggendo di fatto Signorini e il gruppo.

Questo blackout informativo solleva interrogativi profondi. È difficile credere che Piersilvio e Marina Berlusconi, alla guida di MFE-MediaForEurope, fossero totalmente all’oscuro delle dinamiche e del potere esercitato da un uomo che per vent’anni ha diretto il settimanale più venduto del loro gruppo editoriale e che da otto edizioni conduce il loro format d’intrattenimento di punta. Il silenzio sembra quindi una strategia di contenimento del danno, un cordone protettivo messo in atto per salvaguardare non solo una persona, ma un intero sistema di relazioni e carriere.

La Politica tra Silenzi e Opportunismo

Anche il mondo politico, con poche eccezioni, è rimasto in sordina. Il Partito Democratico, solitamente vocal su temi di etica e diritti, non si è espresso. L’unico a cogliere la valenza politica dello scandalo è stato Antonio Tajani, che proprio ieri ha sfruttato l’onda della crisi per rilanciare la sua leadership in Forza Italia, mettendo in difficoltà un Piersilvio Berlusconi già sotto pressione. Tajani ha intuito come lo scandalo, toccando la gestione del gruppo familiare, potesse avere ripercussioni sull’assetto dell’intera coalizione di centrodestra.

La Lobby LGBT sotto Scacco: Tra Protezione e Opacità

La vicenda pone una luce cruda anche sul ruolo dei network di potere arcobaleno all’interno dei media. Secondo molte analisi, esiste una forte influenza di gruppi LGBT in posizioni chiave dell’editoria e della televisione, un dato di fatto spesso discusso in ambienti giornalistici. Qui, però, questo presunto potere sembra essersi girato contro se stesso, tentando di soffocare lo scandalo più grande che lo abbia mai investito, per paura di un effetto domino che potrebbe travolgere molte carriere. La strategia sembra essere quella consueta del silenzio sulle notizie scomode, ma l’era digitale e le rivelazioni “dal basso” di figure come Corona rendono questa tattica sempre più fragile.

Una Riflessione Necessaria per Mediaset e il Paese

Al di là delle singole responsabilità, che dovranno essere accertate dalla giustizia, questa vicenda impone una riflessione profonda sullo strapotere incontrastato lasciato a cerchie ristrette nell’intrattenimento italiano. È un monito sui rischi di un sistema opaco, dove la carriera può dipendere da dinamiche personali e ricatti più che dal merito. Il coraggio, in questa storia controversa, è stato di Fabrizio Corona, una figura polarizzante che ha osato sfidare un establishment potentissimo, esponendolo al pubblico ludibrio. Che lo si ami o lo si odi, ha scoperchiato un vaso di Pandora che richiede risposte chiare, trasparenza e un profondo cambiamento culturale nei corridoi del potere mediatico italiano.



