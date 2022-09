Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 25 settembre 2022, le previsioi

Ariete (dal 21 marzo al 19 aprile)

Oggi ti svegli con il bisogno che il tuo amore dica di più su se stesso di quanto non sia, di essere una traccia di ciò che tu e la persona che ami. A tal fine, devi creare spazi che siano solo tuoi e di nessun altro.

Toro (dal 20 aprile al 20 maggio)

Ci sono spazi che sono entrambi, ma devi fare cose che sono l’uno dell’altro. E quest’ultimo deve essere rispettato. Tutti dovrebbero avere il diritto alla privacy, ai segreti e ai rifugi. Non puoi e non dovresti sapere tutto del tuo partner.

Gemelli (dal 21 maggio al 20 giugno)

I regali sono una parte essenziale del romanticismo. Va benissimo ricordare alla persona che amiamo ciò che vale per noi attraverso gli oggetti. Ma questi doni non possono sostituire la presenza e la cura, il tempo di qualità e l’amore in sé.

Cancro (dal 21 giugno al 22 luglio)

Le chiavi della vita sono fatte di amore. Le porte che riusciamo ad aprire e le sfere hanno a che fare con l’amore. Al lavoro, dentro o socialmente, con gli amici… Questa relazione in cui investi è qualcosa che non dà solo un senso alla tua vita.

Leone (dal 23 luglio al 22 agosto)

Non sono su una nave che affonda o in un edificio in fiamme. La loro relazione è tutt’altro che un disastro, e si fa il contrario. È solo che la passione con cui si amano mette in ogni pretesa troppa intensità, una che può far male.

Vergine (dal 23 agosto al 22 settembre)

La memoria è il linguaggio dell’amore. Ricorda da dove veniamo per capire dove siamo. Quindi, in giorni come oggi, quando ci sono discrepanze e alcuni rancori, dobbiamo ricordare prima di agire.

Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Le canzoni che tu e il tuo partner avete condiviso durante la vostra relazione sono un ottimo modo per dirvi l’un l’altro quello che volete. Ciò che è in alcune sezioni amaro e in altri dolce, ma necessario in tutti i casi.

Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre)

I debiti sono debiti, in ogni contesto. E quel fastidio del tuo partner nei tuoi confronti (appena intuito, per ora, ma molto fermo tra i due) è dovuto a un prestito che non hai restituito, e di cui non hai detto nulla per molto tempo.

Sagittario (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Niente è per sempre, ma non ha senso smettere di godere di qualcosa pensando alla sua finitezza. La tua relazione può o non può durare a lungo. La verità è che la strategia per renderlo più duraturo è semplice: goditi la persona che ami.

Capricorno (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Tutto può scomparire quando amiamo. Famiglia, amici, obblighi… E questa è una delle avventure dell’amore. Ci permette di concentrare l’intero universo su quella persona amata. È qualcosa che devi fare oggi. È il momento di lasciarsi tutto alle spalle.

Acquario (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Fortuna da parte del tuo partner in questo giorno. Non aver paura di ciò che potrebbe venire o di ciò che è accaduto, perché quelle trance non intaccano la solidità di ciò che tu e il tuo partner avete coltivato.

Pesci (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Devi chiederti cosa hai fatto per meritare l’amore di cui ora godi. La risposta, si sa, è molto poco. Siete stati benedetti con il più grande dei doni, ed è per questo che non potete osare sprecarlo e disprezzarlo.