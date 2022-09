Oroscopo Branko settimanale fino al 24 settembre 2022: previsioni e classifica

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Ariete

Dopo tante restrizioni non vedi l’ora di partire, la meta non conta, l’essenziale è fare la valigia. Insieme da sempre o solo da pochi giorni, l’amore è una dolce follia che sfianca, ma ripaga. Solo una certezza: non finirà con l’estate. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Toro

Danni e complicazioni scampate per il rotto della cuffia, l’estate non ti autorizza a schiacciare l’acceleratore a tavoletta. Messaggi d’amore letti, ma non colti, potresti ripensarci a fine agosto, ma non ti sembra troppo tardi? VOTO da 1 a 10: 5

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Gemelli

Simpaticamente vivace al solstizio, pesantemente esagerato all’equinozio. Evidente che la via di mezzo non sai cosa sia, l’amore per te è un esaltante giro di giostra, ma dopo un po’ sfianca. Coppe sportive da collezionare. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Cancro

Come convincere un’anima vagabonda a restarsene tranquilla a contemplare il mare? facendola innamorare del vicino d’ombrellone, stessa spiaggia, stesso mare da decenni! Il mare ti scolpisce un fisico statuario, peccato che lo sport non sia nelle tue corde. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Leone

Al tuo confronto, il sole è tiepidino. Sei una forza della natura: passionale, esagerato, ma anche collerico! Intrattabile con gli amici, antipatico con il partner, finita l’epopea di conquista non sai dove parcheggiarlo. Ma che modi! VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Vergine

Quanto è difficile far coesistere due nature così diverse nello stesso individuo. Accettabili luglio e agosto, ma in settembre iniziano i guai. Conflitto evidente tra senso del dovere e voglia di fuga. Urge un ricostituente. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembreBilancia

Strano destino inseguire l’equilibrio e ritrovarsi tra pazzi squinternati. È il genere che ti intriga, ecco il guaio: cercare il proprio opposto e poi frignare perché delude. Vacanza settembrina per riprenderti… dalle vacanze! VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Scorpione

L’estate non è tempo per gli affari, ma puoi ridipingere la casa in campagna. Sarà il tuo rifugio ogni volta che ti becchi con lui (un giorno sì, l’altro pure!). Stupendo il mare, non la compagnia, inizi a capire gli anacoreti! VOTO da 1 a 10: 5

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Sagittario

Se non ti becchi con lui e non sgridi i figli, lotti con la squadra avversaria. Meglio che prendere a pugni chi ti ha ammaccato l’auto (e non è assicurato!). Eppure, la vacanza è meravigliosa: vedere il mondo la consolazione più grande. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Capricorno

Estate mistica nelle intenzioni, finché non incontri la creatura che ti fa cambiare idea in pochi secondi. La diffidenza che blateri verso il genere umano è aria fritta, chi tocca le tue corde segrete potrebbe rubarti anche il portafoglio, ma non farebbe un affare: è vuoto! VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Acquario

Quante cose da fare, vedere, imparare, tutto in un’estate, ma come si fa? Si parte cercando di non begare subito con gli amici. Un po’ di tolleranza non guasta, altro che fan della libertà: gli altri li tieni per il collare! Attento, potresti ritrovartene uno al collo. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko dal 17 al 24 settembre Pesci

Inaffidabile, così ti definiscono lui, gli amici, i suoceri, perfino i figli E se ci fosse del vero? Capi d’accusa: spendaccione, distratto, pasticcione ai fornelli… salvo solo il lettone: almeno quello! VOTO da 1 a 10: 6