Amici 24, accesa disputa tra le insegnanti Celentano e Lettieri

“Se continua così si rischia di arrivare a uno scontro davvero clamoroso”. Questa battuta più che ironica potrebbe riassumere la crescente tensione che si avverte negli studi di Amici 24, il noto talent show. I protagonisti di questa controversia? Le maestre Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, il cui diverbio è scoppiato in seguito a delle valutazioni discusse attribuite alle allieve. Recentemente, durante il nuovo daytime del programma, Celentano ha convocato le sue allieve per esprimere alcune critiche all’esame svolto dalla Lettieri, definendolo “ingannevole e disonesto”.





Amici 24: il contestato esame di Deborah Lettieri

Secondo l’opinione della Celentano, l’obiettivo della collega era quello di favorire le ballerine Rebecca e Teodora, assegnando loro voti considerati dalla maestra addirittura poco meritocratici. Questa accusa ha dato il via a una serie di interazioni accese fra le due insegnanti, culminando in un contrattacco da parte di Lettieri, che ha cercato di giustificare le sue scelte didattiche. “Il mio esame era in realtà una provocazione”, ha affermato, tentando di smontare le critiche mosse dalla Celentano, riporta Novella 2000.

Il dibattito è acceso, alimentato da commenti di telespettatori e fan del programma. Molti si sono schierati a favore della Celentano, sottolineando come le valutazioni della Lettieri creino una disparità nel percorso formativo delle allieve. Un osservatore ha commentato: “Rebecca è molto sicura di sé, ma il modo in cui Deborah la supporta non rende giustizia al suo reale talento”, notando come la Lettieri potrebbe cercare di contrastare le posizioni della Celentano senza sufficiente riguardo per la meritocrazia.

I fan del programma non risparmiano le loro opinioni, alcuni esprimendo anche disappunto per l’atteggiamento della Lettieri. Tra i commenti più incisivi, uno di essi afferma: “Deborah sa benissimo che la Celentano ha ragione e quindi ha costruito questa scenetta per giustificarsi. È evidente che Rebecca non ha il livello necessario per ricevere un voto così alto.”

Le opinioni sono molteplici e diversificate, aprendo un dibattito su cosa significhi realmente “meritare” un voto in un talent show così esigente e competitivo. Gli spettatori si trovano così a seguire non solo le performance artistiche delle allieve ma anche la complessa interazione tra le figure educative che le supportano.