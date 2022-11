Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 30 novembre 2022, le previsioni

Ariete

Devi lasciare che ti diano una mano per far avanzare gli affari perché sei stagnante e da solo non sarai in grado di farlo. In amore, non negare la possibilità di una relazione con quella persona che si trova nel tuo ambiente di lavoro. Tutto andrà molto bene.

Toro

Accetta quella sfida lavorativa in modo da poter mostrare ai tuoi superiori quanto sei un professionista eccellente. Hai l’intelligenza per realizzare tutti i progetti. In amore, sei molto seducente e romantico, quindi approfittane e fuggi con il tuo partner in modo che la fiamma della passione li avvolga.

Gemelli

Dai tempo al tempo, quella posizione che desideri così tanto arriverà, metti solo un po ‘più di impegno nella sfida che ti è stata proposta per andare avanti. In amore, lascia la routine e esci per goderti la vita che il passato è sepolto e ti meriti una nuova possibilità.

Cancro

Non lasciarti trasportare dai commenti e dai pettegolezzi che sono al lavoro, che ciò che fa è danneggiare l’ambiente di lavoro. Tu ai tuoi progetti e per raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, i problemi che hai avuto con la famiglia intorno al tuo partner miglioreranno nei prossimi giorni. Pazienza.

Leone

A livello professionale, brilli di luce propria. Sei su un buon affare, quindi vai avanti con le aziende che hanno molta prosperità. In amore, ti senti molto solo e questo perché vuoi, perché hai qualcuno molto vicino che vuole stare con te. Prendi l’iniziativa e cercala.

Vergine

Le strategie che proporrai in una riunione ti faranno guadagnare punti con i tuoi superiori. Incontrerai qualcuno che proporrà un business migliore. Pensaci prima di prendere una decisione. In amore, non lasciare che la gelosia danneggi la tua relazione. Devi essere fiducioso perché se continui così è meglio prendere strade diverse.

Bilancia

Smetti di stressarti perché le cose non vanno bene negli affari. Queste sono fasi che passeranno. Sii paziente che con il tempo tutto migliorerà. In amore, se vuoi che quella persona ti guardi, prendi l’iniziativa perché teme che tu non la voglia.

Scorpione

Al lavoro devi organizzarti e pianificare molto bene le strategie che applicherai in questo nuovo progetto. Ha buone prospettive. In amore, hai sentimenti contrastanti e molta confusione. Concediti il tempo di pensare e prendere una decisione.

Sagittario

Non impegnarti in battaglie inutili per vincere progetti che non ti daranno buoni benefici. Pensa in grande e affronta sfide all’altezza della tua professionalità. In amore, quello che era un hobby sta assumendo un colore diverso e ti stai eccitando più del necessario. Cura.

Capricorno

Sarai promosso a una nuova posizione che ti farà brillare professionalmente. Fai attenzione a ciò che spendi, in questo momento devi risparmiare per un investimento futuro. In amore, smetti di litigare e prendi le cose con calma con il tuo partner. Non lasciare che il tuo personaggio danneggi la relazione.

Acquario

Stai attraversando un momento difficile al lavoro perché non c’è compatibilità nelle strategie. Promuove un incontro per fondere idee verso lo stesso obiettivo. In amore, la tua vita sociale è attivata e devi approfittarne perché presto incontrerai qualcuno di molto speciale.

Pesci

La tua intelligenza e intuizione saranno fondamentali per realizzare il progetto che ti è stato affidato. Sei su una buona vena professionale, quindi qualunque cosa io decida sarà per sempre. In amore, c’è qualcuno che non è il tuo partner che ti sta girando, fai attenzione perché questo può portarti molti problemi.