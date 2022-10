Oroscopo Branko settimanale dal 5 al 12 ottobre 2022, le previsioni

ARIETE

Nonostante la pressione per accoppiarsi dal sole della Bilancia incentrato sulla partnership di questa settimana, rimani felicemente single. Anche se tutti intorno a te sembrano avere una relazione, ti senti bene dove sei. L’asteroide Vesta va direttamente mentre è in rete con l’Acquario a metà settimana, il che toglie i riflettori dal romanticismo e lo mette sulle amicizie platoniche e sui legami d’affari. Le persone che incontri ora potrebbero alla fine trasformarsi in interessi romantici, ma non è lì che è la tua mente in questo momento. Affatto.

TORO

Se hai la mente (e il cuore) deciso a stare con qualcuno questa settimana, buona fortuna a chiunque cerchi di cambiare le tue intenzioni. Il sole della Bilancia incentrato sulla relazione nella tua sesta casa orientata ai dettagli ti fa lavorare in modo efficace e logico per rendere questa collaborazione una realtà. L’asteroide Vesta probabilmente ti ha aiutato a risolvere alcune cose mentre era in un ciclo retrogrado riflessivo mentre era in collaborazione con l’Acquario sperimentale, ma quando andrà direttamente mercoledì, sei pronto per mettere alla prova alcune delle tue teorie. Non essere troppo deluso quando le cose non funzionano come se fossero nella tua testa, Toro.

GEMELLI

Il tuo compagno segno Vergine governato da Mercurio sta influenzando il tuo leader comune questa settimana, attenuando la tua natura civettuola e aiutandoti a concentrarti su dettagli più cruciali. Come il nome della tua data! Piccole cose del genere contano, sai?! L’asteroide spirituale Vesta lascia la sua posizione retrograda mentre è accoppiato con l’Acquario platonico mercoledì, quindi hai ancora molto a cui pensare e contemplare la tua vita amorosa. La tua libertà è importante per te ora, quindi il tuo partner perfetto sarà qualcuno a cui va bene iniziare come amici e prendersela con calma.

CANCRO

Hai difficoltà a distogliere la mente dall’essere innamorato mentre la romantica Venere visita la Bilancia incentrata sulla partnership e la tua casa di casa e famiglia questa settimana. Ma evita di stare con la persona sbagliata solo perché vuoi “qualcuno”. “Se non puoi stare con la persona che ami, ama la persona con cui stai” è un pessimo consiglio! Riceverai alcune proposte interessanti quando l’asteroide Vests andrà direttamente mentre è in coppia con l’eccentrico Aquarius infrasettimanale, quindi perché non andare avanti e divertirti un po’? Non devi prendere un impegno serio per divertirti con qualcuno.

LEONE

Approfitta appieno dell’affascinante civetteria che il sole della Bilancia ti offre questa settimana, Leone. Se qualcuno ti ha rifiutato prima, riprova. Il tuo nuovo approccio più sottile potrebbe essere esattamente ciò che fa cambiare idea. Ti piace parlare di tabù o argomenti controversi quando la filosofica Vesta va direttamente mentre si trova nell’insolito Acquario a metà settimana, ma corri il rischio di spaventare qualcuno se sei troppo esagerato. Fortunatamente, dovresti essere in grado di dire chi è pronto per alcune chiacchiere funky e chi no.

VERGINE

Hai molto a cui pensare con il tuo leader in rapido movimento diretto direttamente nel tuo segno logico questa settimana, Vergine. Probabilmente ora ricevi anche molti consigli sulla tua vita amorosa, ma come segno di terra costante, sei in grado di escludere quel tipo di distrazioni e attenerti al tuo piano. Giovedì arriva un terroso trigono Mercurio-Plutone, che ti dà la spinta e la motivazione per andare avanti con una decisione romantica indipendentemente dal fatto che l’altra persona sia a bordo o meno. In fondo, sai che è la cosa giusta da fare, quindi qualunque cosa accada, succede.

BILANCIA

Non sei superficiale, ma c’è qualcosa di sbagliato nel voler conoscere meglio qualcuno solo perché è sexy?! Mentre la romantica Venere trascorre la settimana con il tuo segno di apprezzamento della bellezza, sei naturalmente attratto dalla persona più bella nella stanza. E no, Bilancia, non c’è niente di sbagliato in questo! Giovedì ti vengono in mente molte idee interessanti durante il trigono Mercurio-Plutone, ma potresti essere troppo timido per metterle in pratica. Quella vocina della ragione è forte mentre sei circondato da questa energia terrena, ma potresti liberarti dai tuoi limiti autoimposti dopo il tramonto.

SCORPIONE

Vesta retrograda ti ha dato tempo prezioso per entrare in contatto con il tuo lato spirituale ultimamente, e quando diventa diretto mentre sei a casa tua e in famiglia infrasettimanale, sei pronto a mostrare la tua devozione e fedeltà alla persona dei tuoi sogni. Trova un modo per dimostrare ciò che già sai: che sei destinato a esserlo. Puoi avere un profondo effetto su qualcuno durante il trigono Mercurio-Plutone giovedì, e anche se non finisce come una connessione amorosa, probabilmente condividerai un legame per tutta la vita. Senza dubbio saresti piuttosto sorpreso di sapere quante persone ti considerano “colui che è scappato”, Scorpione!

SAGITTARIO

Il mondo è un posto grande e hai un sacco di divertimento di gruppo da aspettarti mentre il sole è accompagnato dalla graziosa Bilancia nella tua zona degli amici per tutta la settimana. La rete in tutte le forme ti aiuta a fare nuove amicizie che potrebbero o meno portare a una storia d’amore in futuro. Solo perché non vai d’accordo con qualcuno in modo romantico non significa che non siano una bella coppia per un amico, Sag. Giovedì, le stazioni dell’asteroide Vesta dirette nell’insolito Acquario, il che ti fa considerare alcuni scenari e situazioni romantici molto non convenzionali. Se sei preoccupato per quello che penseranno gli altri, non esserlo. Tutti sono troppo presi dalla propria vita amorosa per preoccuparsi della tua.

CAPRICORNO

Sei in una posizione eccellente per ottenere ciò che desideri mentre la dea dell’amore Venere sta assorbendo le delicate capacità negoziali della Bilancia questa settimana. Concordare un posto dove andare al primo appuntamento non dovrebbe essere difficile, Capricorno. Se lo è, forse dovresti rimandare o annullare. Un trigono di terra molto equilibrato che coinvolge Mercurio comunicativo nella metodica Vergine e Plutone dal pensiero profondo nel tuo segno equilibrato arriva giovedì e ti aiuta a rimanere calmo in mezzo al caos romantico. L’ultima cosa che vuoi in questo momento è una vita amorosa drammatica, quindi Ariete o Leone potrebbero non essere la coppia perfetta in questo momento.

ACQUARIO

Ora che il grande messaggero Mercurio è uscito dal suo ultimo ciclo retrogrado, non hai davvero motivo per non restituire DM e messaggi. E se hai usato Mercurio retrogrado come scusa per qualsiasi cosa legata all’amore in queste ultime settimane, Acquario, hai qualche spiegazione da fare! Anche la ricerca dell’asteroide Vesta lascia il suo ciclo retrogrado mercoledì e la sua collaborazione con il saggio Acquario ti fa porre alcune domande molto interessanti. Devi passare del tempo con le persone ora che supportano la tua individualità e stranezza. Altri segni d’aria sono un abbinamento romantico ideale per te, in particolare i curiosi Gemelli.

PESCI

Vedi l’amore da una prospettiva unica mentre il sole si muove attraverso l’ariosa Bilancia e la tua zona di totale trasformazione questa settimana. Come hai potuto sbagliare così tanto? Fortunatamente, ora hai la possibilità di riscattarti. Prendilo, Pesci! Giovedì, molte altre cose iniziano ad avere un senso sotto la bolla del buon senso del terroso trigono Mercurio-Plutone, ma potrebbe non essere ancora il momento di condividere le tue rivelazioni. Soprattutto sulla tua vita amorosa. Resisti a quelle gemme ancora per un po’.