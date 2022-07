Oroscopo Branko settimanale dall’11 al 17 luglio 2022: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Lunedì 11, è un giorno in cui devi mantenere l’equilibrio e aiutare le persone che hanno bisogno del tuo sostegno. Il tuo stato emotivo sarà felice e sorridente. E dovrai evitare malintesi per motivi professionali. Martedì 12 è un giorno in cui dovresti mantenere il buon umore ed essere coerente nelle tue questioni importanti. Mantenere la vicinanza con i propri cari e l’ottimismo di fronte alle avversità per voler ottenere risultati rapidi.

Toro

Lunedì 11 è un giorno per sfruttare la comunicazione per mantenere conversazioni e accordi equi con altre persone con cui hai patti. L’atmosfera dovrebbe essere tranquilla per evitare inutili polemiche. Martedì 12 è un giorno in cui è consigliabile mantenere l’armonia nelle conversazioni con gli altri. E se tutto non funziona la prima volta, dovresti insistere, ma senza forzare, una gioia che non è vera.

Gemelli

Lunedì 11 è un giorno in cui è importante gettare le basi in modo fortunato e con una visione del futuro. Per fare questo, devi dedicarti ad organizzare la tua professione e il tuo risparmio in modo equo e generoso. Martedì 12 è un giorno per interessare di più le persone che hanno bisogno del tuo sostegno incondizionato. Il tuo benessere e il tuo idealismo sono fondamentali in tutto questo, e anche il modo per stabilizzare gli affari familiari.

Cancro

Lunedì 11 sarà il momento di godersi piccoli momenti speciali della giornata ed evitare inutili disaccordi. Il tuo modo di relazionarti dovrebbe essere armonioso e sfruttare la tua grande energia interiore. Martedì 12 avrai una grande capacità di entusiasmo per affrontare questioni complicate, ma la tua sicurezza e la tua gioia interiore ti aiuteranno a chiarire questioni complicate con le persone a te vicine che devi risolvere.

Leone

Lunedì 11 è una giornata in cui devi mantenere la stabilità nei rapporti con i familiari e la vicinanza con i colleghi. Potrai gestire generosamente i tuoi guadagni e il modo in cui li distribuisci. Martedì 12, in questa giornata sarai in grado di mantenere la capacità di stabilizzare le situazioni passate che devi risolvere. L’importante è dare il giusto affetto e la qualità di cui hanno bisogno i tuoi cari.

Vergine

Lunedì 11 è un giorno in cui dovresti essere gioviale ed entusiasta, evitando attriti inutili e aiutando le persone a te vicine. Le tue amicizie richiedono che tu chiarisca le situazioni confuse. Martedì 12 è un giorno per armonizzare con le persone che vuoi progetti con loro e mantenere la forza che ti unisce, anche se in momenti specifici sorgono difficoltà.

Bilancia

Lunedì 11 è un giorno in cui il tuo ottimismo sarà un ottimo compagno lungo il percorso per organizzare la casa ed evitare che situazioni in attesa di chiarimenti portino a disaccordi e incomprensioni. Martedì 12 è un giorno per concentrarti sui tuoi obiettivi e superare le sfide in modo caloroso e con buone aspettative finanziarie, purché risolvi problemi in sospeso del passato e chiarisci determinati problemi.

Scorpione

Lunedì 11 è un giorno per utilizzare la tua grande esperienza e raggiungere accordi con persone del passato su questioni che hai lasciato in sospeso. I progetti dovranno essere coerenti e con le persone giuste. Martedì 12 sarà una giornata per valorizzare la tua filosofia di vita e mantenere la tua gioia e il tuo dinamismo per incoraggiare gli altri in progetti benefici per tutti, ma evitando false speranze.

Sagittario

Lunedì 11 sarà un giorno in cui il tuo intuito e il tuo essere interiore segneranno dove dovresti dirigere i tuoi progetti in modo appropriato e allo stesso tempo generoso e altruista con gli altri. Martedì 12 è un giorno in cui devi seguire il tuo istinto e le tue percezioni in sicurezza e risolvere i problemi scaduti in modo rapido e deciso. Gli obiettivi dipenderanno dalla tua forza.

Capricorno

Lunedì 11 è un giorno in cui è essenziale ripensare al proprio modo di portare a termine i propri affari e accordi in modo equo ed equo in modo che gli obiettivi ottenuti siano vantaggiosi e brillanti. Martedì 12 sei in una giornata in cui devi mantenere alto il morale nelle relazioni e negli accordi con gli altri. Sarai in grado di mantenere attivi i tuoi obiettivi se guardi alla vita da una prospettiva idealistica e positiva.

Acquario

Lunedì 11, ti renderai conto che il tuo idealismo è ciò che dovrebbe dirigere le tue azioni e l’altruismo con gli altri in modo che la distribuzione dei profitti sia equa ed equa tra tutti. Martedì 12 è un momento in cui è bello sentirsi vicini agli altri, soprattutto a chi ha bisogno di te. Sarai in grado di pianificare obiettivi comuni e condividere i benefici equamente con tutti.

Pesci

Lunedì 11 sarà un giorno in cui la tua generosità segnerà i tuoi sentimenti in questo giorno per portare felicità agli altri. Pertanto, le tue relazioni e accordi saranno armoniosi ed equilibrati. Martedì 12 è un giorno in cui è importante mantenere alto il morale e la gioia per sentirsi in contatto con gli altri e soprattutto con gli amici intimi. L’idealismo tra tutti sarà molto marcato.