Oroscopo Branko weekend 15-16 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Settimana turbolenta. La Luna Piena acuisce i sentimenti, dà slancio all’azione, ma risveglia anche il nervosismo. A causa della fretta, è facile incorrere in uscite offensive che bisogna correggere subito. Anche se l’eccitazione darà forza e agiterà il sangue, tenete a freno l’aggressività.

Toro

Con la Luna Piena dietro le spalle fareste bene a trascorrere la settimana in un’atmosfera rilassata, resistere al caos e non avviare cose nuove. Se possibile, evadete e riposate. Una cosa utile per voi sarebbe iniziare a pianificare un bilancio per evitare spese inutili in futuro.

Gemelli

Voi, eterni ragazzi anche a cento anni, vi sentite benissimo con questa Luna Piena. Siete tutto un fiorire di idee e progetti, vi manca solo la pazienza per realizzarli. In compenso va molto bene la vostra vita personale. Chi è solo potrà iniziare una storia d’amore vertiginosa e appassionata.

Cancro

Avete grandi ambizioni di carriera, ma questa settimana state attenti. Con la Luna Piena nel vostro settore del successo potrete avvertire un’ingannevole sensazione di invulnerabilità e correre il rischio di sopravvalutare la vostra forza. Se dubitate sul successo di un progetto fate una pausa.

Leone

È una buona settimana, ricca di conoscenze, avventure amorose ed esperimenti sessuali grazie alla Luna Piena in Ariete. Molti di voi avvertono un senso di euforia che fa girare la testa. Aumenta la voglia d’imparare cose nuove, di visitare luoghi sconosciuti. Tutto ok, ma cercate di non sprecare denaro.

Vergine

In barba all’ostilità di Marte, questa potente Luna Piena in Ariete vi dà la possibilità di migliorare la qualità della vita personale. Se siete single, bando alla timidezza: mostratevi cortesi, accettate i complimenti, imponetevi di uscire e, al momento giusto, non abbiate paura di prendere l’iniziativa.

Bilancia

Buon compleanno, amici. Concedetevi il lusso di un giorno di totale relax, magari in un centro benessere. Un luogo rilassante aiuta a recuperare energie. Bevete molto e se potete fate una sauna. Non c’è motivo di preoccupazione, ma fate prevenzione soprattutto sui reni e le vie biliari.

Scorpione

La Luna Piena in Ariete vi infila in un vortice di pericolose tentazioni. Un eccesso di energia, anche sessuale, può spingervi ad azioni avventate. Attenzione alle relazioni intime occasionali, non fidatevi di persone sconosciute. Indirizzate le energie verso obiettivi specifici. Non abusate di alcol.

Sagittario

Con questa Luna Piena vi sarà facile fare nuove conoscenze. Le persone intorno a voi sono molto amichevoli e potete contare sull’attenzione dell’altro sesso. Il che favorisce flirt, appuntamenti, dichiarazioni. Tuttavia, controllate le emozioni e non dite tutto ciò che vi passa per la testa, soprattutto in famiglia.

Capricorno

Dovete lavorare più duramente con la Luna Piena in Ariete. Il rischio di fallimenti di carriera è alto, ma può essere evitato se non vi aspettate un ritorno immediato. Tenete sotto controllo le emozioni e il successo arriverà. Anche chi di voi è meno dotato di fantasia può sentire una potente ondata di creatività.

Acquario

Con la Luna Piena in Ariete rischiate di essere troppo impulsivi e di infilarvi nei guai. La fortuna però non manca: un incontro casuale può trasformarsi in una storia d’amore e le trattative d’affari potrebbero avere un insperato successo. Un consiglio? In questa settimana evitate di firmare documenti.

Pesci

Per voi Pesci, la Luna Piena in Ariete è un momento mistico. Il potere dell’intuizione aumenta e voi capite in quale direzione muovervi. Fate sogni premonitori su progetti che possono essere tradotti in realtà. Cogliete l’opportunità per cambiare la vostra vita in meglio: comunicate e fate nuove conoscenze.