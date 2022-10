Oroscopo Branko weekend 29 e 30 ottobre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Ariete



Oggi ti porta la consapevolezza delle ferite legate al tuo senso di individualità e all’uso della forza personale. Sii aperto ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire e chiarire, poiché potrebbe essere qualcosa che non hai ancora visto o capito di te stesso. Questo periodo ti chiede di essere più flessibile e adattabile, eliminando gli eccessi e il dolore da te stesso.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Toro



Oggi puoi mobilitare un dolore emotivo di cui potresti non essere nemmeno così consapevole. Cerca di comprendere la rabbia e la reattività sotto uno sguardo più critico, razionale e riflessivo. Sole e Venere, il tuo sovrano, ti portano la chiarezza e il pragmatismo per affrontare tali ferite. Sii aperto e flessibile per vedere te stesso al di là di ciò che credi di essere.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre GEMELLI



Oggi ti porta consapevolezza delle ferite legate alla vita sociale, alle amicizie, alla partecipazione a gruppi o alla tua performance nel collettivo. Questo momento ti porta un grande senso di equilibrio in te stesso, che ti rende più facile mediare possibili conflitti, oppure aiuta a placare i conflitti. Sii te stesso e dona un po’ più della tua luce per la guarigione degli altri.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Cancro



Oggi può mostrarti ferite legate a strutture, carriera, autonomia, lavoro e/o autorità. Usa la tua naturale sensibilità per capire quali strutture dovrebbero andare, oltre ad assumere ciò che ritieni sia essenziale. Problemi difficili con figure autorevoli ti chiedono più sensibilità ed empatia, ma senza rinunciare ai tuoi valori.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Leone



Oggi ti porta consapevolezza delle ferite legate alle credenze, alla fede, agli studi superiori, ai viaggi o ai modi di vedere il mondo e di espandersi. Cerca la premura, la leggerezza e la razionalità del Sole con Venere. Evita di radicalizzare o portare tutto agli estremi. Un po’ più di ascolto, apertura agli altri e flessibilità interiore possono aiutarti a guarire te stesso e gli altri.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Vergine



Oggi ti porta consapevolezza delle ferite legate alla condivisione, alla sessualità, ai valori condivisi, alla dipendenza e/o all’approfondimento emotivo. Cerca di essere molto realistico e consapevole del tuo senso di autostima nell’affrontare tali problemi. Cerca di affrontare il dolore emotivo con più tranquillità in modo che siano guariti e purificati.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Bilancia



Oggi ti sfida a vedere il dolore e la sofferenza degli altri con empatia e razionalità. Cerca di dare il meglio di te stesso e presta la tua luce per aiutare a guarire i bisognosi. Venere e Sole nel tuo segno (solare o ascendente) ti portano parsimonia, imparzialità, visione amorevole, ma anche analitica, in modo che i problemi nelle relazioni siano risolti e guariti.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Scorpione



Oggi aumenta notevolmente la tua consapevolezza dei problemi sottili, del dietro le quinte e tutto ciò ti rende più facile guarire nel settore fisico, nel lavoro, nella salute e nella vita materiale. Porta la tua visione spirituale per alleviare il dolore sul piano fisico. I dolori legati ai rapporti di lavoro possono essere ben risolti con equilibrio ed equilibrata apertura emotiva. Idem per delimitare in modo sano il proprio spazio ed eventuali problematiche materiali.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Sagittario



Oggi ti porta la necessità di razionalizzare di più te stesso e la tua espressione personale. C’è una forte tendenza sociale, collettiva e umanitaria che ti rende più facile vedere te stesso con più pensiero, razionalità e compassione per il tuo stesso dolore e sofferenza. Sappi che puoi essere te stesso, ma senza essere aggressivo. Equilibrio e guarigione dell’espressione personale.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Capricorno



Oggi ti porta consapevolezza delle ferite legate alla vita emotiva, affettiva, familiare, personale e/o passata. Cerca di mantenere la tua naturale obiettività in questo senso, ma anche permettendoti di comprendere e anche vivere le tue emozioni, ma in modo equilibrato. Abbraccia il tuo bambino interiore, amandoti di più e tagliando i bordi emotivi come una madre per te stesso.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Acquario



Oggi porta consapevolezza delle ferite legate al settore della comunicazione. Cerca di affermarti, ma sa anche come razionalizzare il tuo discorso per non essere aggressivo gratuitamente. Sei consapevole dei tuoi principi e visioni del mondo, ma devi esprimerli con equilibrio e armonia. I dolori nelle relazioni con fratelli, familiari, vicini e/o conoscenti vengono mobilitati affinché ci sia guarigione e pacificazione.

Oroscopo Branko 29-30 ottobre Pesci



Oggi ti mobilita nel guarire il tuo senso di autostima, materializzazione, finanze e vita materiale. C’è un’intensa connessione con la tua forza emotiva, ma deve essere espressa in modo armonioso ed equilibrato. La Luna nel tuo segno aumenta la tua sensibilità. Cerca di capire i giusti limiti tra ciò che è tuo e ciò che è dell’altro, cercando di accedere al tuo lato più generoso e disposto a condividere.