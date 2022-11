Oroscopo Branko weekend 5 e 6 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 5 e 6 novembre Sagittario

I sogni e le illusioni diventano realtà, questo può essere un giorno molto felice e pieno di speranza, sia per qualche traguardo importante o anche semplicemente perché ti senti molto bene e sei convinto che quei successi stiano per arrivare. Sia la vita intima che i problemi di lavoro oggi possono portarti gioia e felicità.

Oroscopo Branko 5 e 6 novembre Capricorno

Protezione o aiuto contro tradimenti o nemici. La fortuna di solito non è mai presente nella tua vita, tuttavia, oggi la troverai sotto forma di un aiuto provvidenziale che ti avviserà di un grande pericolo o addirittura te ne tirerà fuori. Attenzione, non ti attaccheranno davanti ma da dietro, ma si aspettano di riuscire e non sarà così.

Oroscopo Branko 5 e 6 novembre Acquario

Sei radicale e inflessibile nei tuoi principi e in molti casi questo ti ha portato molti problemi, a volte sul lavoro, ma oggi quei problemi potrebbero capitarti nella tua vita familiare o intima. Non cercare di imporre il tuo modo di pensare o le tue regole ai tuoi cari perché se è così, dovrai affrontare una situazione molto tesa.

Oroscopo Branko 5 e 6 novembre Pesci

Vai con i piedi di piombo innamorati perché oggi potresti essere molto deluso, sia con il tuo partner che con qualcun altro verso il quale provi un affetto molto speciale. Idealizzi sempre le persone che ami e ammiri, ecco perché ti rifiuti di vedere il loro lato oscuro, ma oggi rischi di imbatterti in lui all’improvviso.