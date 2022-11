Edoardo Leo moglie Laura Marafioti

Laura Marafioti, cantante e musicista nota come La Elle, è sposata con Edoardo Leo, attore romano. La coppia si è sposata dopo un lungo corteggiamento nel 2000 e ha due figli, Francesco e Anita. Ventidue anni di lavoro appassionato di due artisti uniti dall’amore per le arti dello spettacolo. Pochi sanno che La Elle è ballerina e membro del coro, oltre che moglie di Edoardo Leo. Antonello Venditti è uno dei più importanti musicisti italiani e in passato ha lavorato con lui.

Biografia

Edoardo Leo (Roma, 21 aprile 1972) è un attore, sceneggiatore e regista italiano. Nel 1999 consegue, con il massimo dei voti, la laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Attore di teatro, cinema e televisione, diviene noto presso il grande pubblico grazie al ruolo di Marcello, interpretato nella terza e quarta stagione di Un medico in famiglia. In teatro alterna produzioni classiche (Troilo e Cressida) a testi contemporanei tra i quali la versione teatrale del film Birdy-Le alì della libertà e quella de Il dramma della gelosia (tratto dall’omonimo film di Ettore Scola) diretto da Gigi Proietti. Tra gli altri suoi lavori televisivi, ricordiamo le miniserie tv Ho sposato un calciatore (2005) di Stefano Sollima, Operazione Odissea (1999) e Blindati (2003), e il suo primo ruolo da protagonista nel film per la televisione La banda (2001) diretto da Claudio Fragasso.

