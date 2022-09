Oroscopo domani 13 Settembre 2022, le previsioni complete al TOP

Oroscopo domani 13 Settembre Ariete

Con quel piacione di Giove nel segno fino a fine ottobre… ci dai che ci dai… Ancora più intensa l’ultima settimana, con tanti astri goduriosi in Scorpione, nel segno del mistero e dei piaceri segreti. Giusto in tempo prima che Giove voltagabbana ti abbandoni per farsi mistico, mentre tu, attizzato da letture a tema (il kamasutra è roba per bambini) ti darai alla sperimentazione erotica, senza limiti al tuo sapere enciclopedico sull’argomento (come dice il proverbio «impara l’arte e mettila da parte»).

Oroscopo domani 13 Settembre Toro

Pane per i tuoi denti, sempre goloso (ma anche possessivo) a fine Ottobre ti trasformerai in vampiro, ma i tuoi baci, in puro stile Dracula, ammalieranno il partner, che ti restituirà con autentica e mordace passione. Man mano che scende la temperatura, il calore umano aumenta, con le notti più estatiche e trasgressive in baita, rotolando sul tappeto davanti al caminetto, complice un buon rosso corposo le eventuali inibizioni diventeranno un lontano ricordo. Sesso tra amici? Perché no, purché poi non si accampino pretese.

Oroscopo domani 13 Settembre Gemelli

La tua specialità, come un’arte marziale, un incontro ravvicinato tra pugili, che una volta a tappeto non si pigliano a pugni, ma a baci… Gioco erotico caliente e movimentato sempre, più disinvolto, con un tocco di mistero, da Halloween in poi, quando in fatto di raffinatezza supererai te stesso e tutti i tuoi insegnanti, sirene e pirati, che ti hanno scuola. Occhio all’irruenza, però, qualcuno non apprezza la carezza ruvida.

Oroscopo domani 13 Settembre Cancro

Con Marte abbioccato in dodicesima Casa, difficile che l’iniziativa venga da te, semmai dal partner, più caldo e affettuoso man mano che l’aria si raffredda. Tu però ti fermi qui, lui o lei chiederà di più, soprattutto nelle notti di novembre, quando far l’amore è ancora più dolce. Profumo di spezie e cioccolato amaro vinceranno le tue resistenze.

Oroscopo domani 13 Settembre Leone

Con Saturno contro l’amore è e rimarrà un parolone, provvidenzialmente addolcito dal trigono di Giove… finché durerà. Ma a fine ottobre, quando il sovrano olimpico passerà la mano e Venere e il Sole ti guarderanno di sguincio in quadratura, non aspettarti grandi passioni. Se il cuore è libero tale rimane, insofferente agli impegni e soprattutto ai bisogni altrui. Novembre caliente con il Sole e Venere incendiari, specie nella tirata finale, ma attento al freddo dicembrino: rischia già di raffreddarti un po’.

Oroscopo domani 13 Settembre Vergine

Se l’estate ti ha regalato un amore nuovo, attento a non attaccarti con le unghie e coi denti per paura di vederla svaporare: un comportamento controproducente. Anche a distanza incontri e telefonate rafforzano l’intesa. Pian piano il ponte di Ognissanti, con il supporto di Giove rientrato in settima Casa, offre l’opportunità di una nuova vacanza insieme e se una lieve crisi può arrivare, grossomodo a fine novembre, e sarà superata, approderai alle feste a passo più stabile e sicuro. Sotto tiro di Marte allo zenit famiglia scombussolata da prese di posizione autoritaria da parte di uno dei membri (più probabilmente di sesso maschile). Dopo il litigio, però, a fine novembre torna il dialogo.

Oroscopo domani 13 Settembre Bilancia

I punti fermi saranno gli astri in segno d’Aria. Marte dinamico e sportivo in Gemelli e Saturno, studioso e filosofico in Acquario, entrambi in trigono al Sole equinoziale, nel tuo segno dal 23, raggiunto in settembre da Venere e una decina di giorni più tardi da Mercurio. Inevitabilmente verso fine ottobre perderai tutti questi di vista, ma sarà una breve parentesi. Da metà novembre tutti e tre torneranno a sorriderti dal Sagittario con un sestile allegro e propositivo e se Giove, passando in Pesci ad Halloween ha smesso di parlarti d’amore, contratti, affari per occuparsi solo della salute, il giorno prima del Solstizio lo ritroverai fascinoso e ammiccante in Ariete, generoso anche all’opposizione. Per tua fortuna, perché con il Sole al Solstizio in Capricorno, già preceduto dai suoi due fidi accompagnatori, anche tu sarai chiamato a fare il punto della situazione e con Plutone come capitano non sarà un passaggio facile: per disegnare il futuro prima bisogna tornare al passato e fare ammenda di eventuali sbagli. Ma finalmente avrai più tempo per goderti gli affetti familiari e l’armonia della casa, già vestita di decori natalizi.

Oroscopo domani 13 Settembre Scorpione

La tua stagione, l’autunno, è sempre vestita di malinconia. E non farà eccezione quest’anno con Saturno freddo e nostalgico in quadratura, mentre Urano, sempre all’opposizione, continuerà a rimettere in discussione i punti chiave della tua vita, in primo luogo la coppia e le relazioni con l’altro in genere. La voglia di indipendenza, già assaggiata col sestile settembrino di Mercurio, troverà la giusta collocazione in zona compleanno, quando Giove, rientrato in Pesci nel regno di Nettuno, farà micio micio con il Sole, Mercurio e Venere, tutti abbracciati nel tuo segno, in buona amicizia con l’astro guida Plutone. E sarà proprio lui, dall’Immacolata in poi, a catalizzare l’attenzione di Mercurio, sempre più selettivo e di Venere austera in Capricorno, in attesa del Sole solstiziale che come una lanterna magica ti indicherà un nuovo cammino sui percorsi della cultura e della comunicazione con gli altri, sempre molto stringata, sì, ma infinitamente più profonda.

Oroscopo domani 13 Settembre Sagittario

Due costanti quest’autunno, una favorevole e una contraria. La favorevole, il super trigono del tuo istruito Giove in Ariete fino ad Halloween e di nuovo il giorno prima del Solstizio d’inverno. Peccato per quella parentesi di ripensamento, quando lo vedrai retrocedere in Pesci insieme a Nettuno caotico e disordinato in quadratura. E allora sì che ti toccherà tornare indietro sui tuoi passi, rivedere i ricordi e le relazioni con la casa e la famiglia. Non sarà facile, sotto tiro di Marte all’opposizione per tutto l’autunno litigherai parecchio, scontrandoti con il partner, il socio, gli altri in genere e magari a causa della tua imprudenza ti toccherà anche qualche prova fisica. Ma da novembre in poi, dopo un ottobre amichevole, seguito da settimane tortuose, tornerai lentamente padrone di te stesso, delle tue abitudini e dei tuoi ritmi, zigzagando con la perizia di un nostromo, tra occasioni e complicazioni, conflitti e rappacificazioni. Potrai avere tutto, amore, successo, salute, ma attento a non perderli per un colpo di testa.

Oroscopo domani 13 Settembre Capricorno

L’autunno inizia con il broncio, non solo per via di Giove in quadratura, almeno fino a fine ottobre, ma anche a causa di Venere, di Mercurio e del Sole bilancini, che proponendoti traguardi ambiziosi rimetteranno in pista anche le tue ansiogene ambizioni. Una calmata attorno ad Halloween con il supporto degli astri in Scorpione; amici e colleghi ti daranno una mano, ma il periodo più complicato con il Sole, Mercurio e Venere in dodicesima Casa ti vedrà scorbutico e taciturno almeno fino a san Nicola, il primo della serie di portatore di doni, che aprendo le porte del tuo segno prima a Mercurio poi a Venere ti restituirà gradualmente calma e tranquillità interiore. Ma il meglio arriverà attorno al Solstizio, con il passaggio del Sole nel tuo segno, già occupato da anni dall’autorevole Plutone, buon amico di Urano, fautore di sorprese.

Oroscopo domani 13 Settembre Acquario

Lentezza e sicurezza il leit motiv con Saturno ancora nel segno, buon amico di Marte, dinamico e frizzante, in Gemelli e, tra Settembre e Ottobre, anche del concerto planetario in Bilancia: il Sole equinoziale, seguito da Venere ottobrina, tenera ed elegante, e infine da Mercurio diplomatico fino ad Halloween. Ed è qui che per te inizia un periodo strano, costellato di grandi risultati e buoni guadagni. Ma anche di grandi conflitti, messi in atto dall’astro guida Urano, ostile al tuo segno e opposto tra Ottobre e Novembre, al Sole, Mercurio e Venere allo zenit in Scorpione, per giunta privato del saggio appoggio di Giove. Breve ripresa da metà Novembre in poi, col trasloco del terzetto in Sagittario, segno goliardico, sportivo e idealista quanto il tuo. Per poco, però, già a inizio Dicembre ti ritroverai a fare i conti con insuccessi, timori voluti da Plutone oscurantista in dodicesima Casa, raggiunto man mano dai soliti tre, col Sole solstiziale il 21, nel punto più oscuro e riflessivo dell’oroscopo. Meno male che il giorno prima avrai di nuovo Giove arietino dalla tua parte. Tornerai a sorridere, a risvegliare i rapporti sociali caduti in disuso. Era ora!

Oroscopo domani 13 Settembre Pesci

Amici del tuo segno per tutta la stagione Plutone e Urano, posti come guardiani accanto a te e al tuo astro guida Nettuno, sempre fantasioso ma lontanissimo dalla realtà. Figurarsi in novembre e in dicembre, fino al Solstizio, quando Giove, generoso in seconda Casa, tornerà a rituffarsi nelle acque profonde del tuo segno, mutando radicalmente accento: da ghiottone a mistico, da godurioso ad asceta. Forti contrarietà anche da Marte in Gemelli, che semina problemi in casa e zizzania in famiglia. Più urticanti in settembre con Mercurio all’opposizione e di nuovo da metà novembre in poi, con il passaggio del pianeta dei viaggi e dei commerci, accompagnato da Venere e da Sole in Sagittario, pugnace ed esagerato, allo zenit all’apice del tuo oroscopo e in quadratura al tuo segno, già di suo eccessivo e confuso. Lenta la ripresa dicembrina, con Mercurio, Venere e Sole uno per uno in Capricorno. Finalmente gli amici ti daranno consigli e una mano sostanziale, aiutandoti a rimettere ordine nei tuoi pensieri e nei tuoi sogni. Amicizia a tutto campo, mentre Giove il giorno prima del Solstizio rientra in Ariete riportando un po’ di denaro. Regali, decori e festeggiamenti natalizi alla grande, ma ti ridurranno al verde. Tuttavia ecco che tutto cambia, gli astri, la stagione e infine anche la data: altro giro, altro regalo!