Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2022: lo zodiaco per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Leone

È tempo di prendersi più cura del proprio aspetto personale. Il desiderio di prenderti cura della tua immagine o di come ti proietti agli altri è ciò che ti porterà ad avere successo in ciò che desideri di più. Spese impreviste potrebbero influire temporaneamente sulla tua tasca. Non scoraggiarti e vai avanti con i tuoi piani. Potresti scoprire che un problema emotivo ti sfrega nel modo sbagliato oggi, Leo. La tua tendenza è quella di voler scappare. Cerca di farlo in modo sano. Guarda il tuo film preferito o leggi un libro. Non cadere preda della tentazione di dedicarti ad attività più pericolose. Ciò eliminerebbe solo temporaneamente i problemi. Quando riaffiorano di nuovo, potrebbero essere ancora più difficili da gestire.

PAROLA SACRA: Immagine

NUMERI FORTUNATI: 28, 15, 33

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Vergine

Coccolatevi, prendetevi cura di voi stessi, Vergine. È molto importante dedicare del tempo per divertirsi e ricreare la mente in cose belle, positive e stimolanti. Un problema sentimentale potrebbe influenzare la tua stabilità emotiva. Non essere quello che capisce sempre tutto e pensa prima a te stesso. Il tuo lato artistico potrebbe voler arrivare in onda in qualche modo oggi, Vergine. Forse dovresti considerare di creare il tuo sito Web o di ottenere un posto in un programma radiofonico locale. I tuoi sogni hanno bisogno di un veicolo per la distribuzione. Date loro i mezzi per essere dispersi agli altri. Hai la capacità di ispirare molte persone. Prendi sul serio questa capacità e fai uso dei tuoi talenti creativi.

PAROLA SACRA: Tu

NUMERI FORTUNATI: 12, 31, 8

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Bilancia

I pianeti ti spingono a nuovi risultati in altri lavori, in altri luoghi e con altri esseri umani. È imperativo uscire dall’inerzia e spostarsi in altri luoghi. La stalla è scossa in modo che tu abbia il coraggio di avventurarti in nuovi terreni. Tutta la schiavitù emotiva malsana è finita. Potresti scoprire che ciò che era così leggero e attivo ieri incontra dei blocchi stradali oggi, Bilancia. Potrebbe sembrare come se ti stessi improvvisamente dirigendo verso un muro di mattoni per quanto riguarda alcuni dei tuoi progetti attuali. All’improvviso c’è un tono più riservato alle cose e potresti aver perso un po’ del tuo prezioso slancio. Usa questo tempo per fare marcia indietro e rivalutare la saggezza della tua direzione.

PAROLA SACRA: Sposta

NUMERI FORTUNATI: 27, 37, 10

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Scorpione

Qualsiasi viaggio che si presenta sia per lavoro che per piacere sarà molto produttivo per te. Avvolgiti in nuovi studi, apri le porte del futuro. I tuoi sforzi saranno diretti a cooperare o aiutare altre persone. Questo ti porterà opportunità legate al tuo lavoro o professione. È probabile che il ritmo delle cose rallenti un po’ rispetto a quanto stava accadendo ieri, Scorpione. Questo è probabilmente per il meglio. Prenditi questo tempo per fare un po’ di pianificazione e stabilizzazione. Hai arato nei campi. Ora fermati e valuta ciò che hai realizzato. Fai le cose un passo alla volta e non andare avanti con te stesso. Sii paziente e le cose verranno naturalmente.