Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2022: gli astri dettagliati Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Sagittario

Nessun problema che può sorgere ora diminuirà la tua gioia di vivere, Sagittario. Se hai figli, investirai volentieri tempo, denaro ed energia in loro. Aspettatevi buone notizie in relazione al vostro lavoro o alla vostra professione. L’amore e la buona compagnia non mancheranno oggi. Potresti scoprire che c’è una qualità di sogno nelle tue emozioni oggi che ti impedisce di concentrarti sul compito da svolgere, Sagittario. È probabile che le persone siano testarde e confuse e tu potresti essere uno di loro. Potrebbe sembrare che la tua mente stia andando in due direzioni e non sei sicuro di come procedere. Cerca di incorporare più sogni nella tua realtà di veglia.

PAROLA SACRA: Investire

Investire NUMERI FORTUNATI: 24, 12, 47

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Capricorno

Sarai più chiaro sui tuoi obiettivi e non ti tirerai indietro da ciò che hai già deciso. Vi sentirete ricambiati nell’amore. I problemi di salute scompaiono quando metti pensieri positivi nella tua mente. Sarai coinvolto in molte attività sociali e caritatevoli. Oggi piccole voci sussurrano nel tuo orecchio, Capricorno. Potrebbero chiederti di unirti a loro tra le nuvole. Potresti avere la sensazione che ci sia molta tensione tra ciò che il tuo cuore ha da dire e ciò che la tua mente ha da dire. Non sorprenderti se l’energia della giornata ti lascia confuso alla fine della giornata. Non stressarti per prendere decisioni o impegni difficili.

PAROLA SACRA: Decidere

Decidere NUMERI FORTUNATI: 14, 5, 16

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Acquario

L’amore serio e responsabile viene per coloro che lo sono alla ricerca. Non mancherà loro una buona compagnia. In salute, prenditi cura di ciò che mangi, conta le calorie e fai esercizio fisico. Le tue ambizioni sono grandi. Troverai, tuttavia, resistenza nel tuo partner, ma saprai come gestirla. Qualcuno potrebbe spingerti ad agire oggi, Acquario. Potrebbe essere meglio se li batti e ti motivi. Stai un passo o due davanti alla mandria. Guida la tua fuga precipitosa e vai dove vuoi. È molto probabile che ti imbatterai in un conflitto riguardo a questioni su cui ti senti fortemente. È probabile che le persone siano testarde, quindi preparati a una situazione di stallo.

PAROLA SACRA: Società

Società NUMERI FORTUNATI: 18, 21, 42

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio Pesci

Avrai il coraggio di creare e creare il tuo destino con molta creatività, amore e coraggio. Avrai al tuo fianco solo ora coloro che sanno come valutarti o apprezzarti per quello che sei veramente. Non permetterete a nessuno di approfittare della vostra buona volontà e impartirete giustizia allo stesso modo. Oggi potresti provare una grande confusione emotiva, Pesci. C’è un dibattito che si sta preparando dentro di te. Stai avendo difficoltà a decidere se perseguire il pratico o il fantasioso. Cercare aiuto negli altri potrebbe solo aumentare la confusione, quindi prendi i loro consigli con le pinze. Se nulla ti sembra chiaro, aspetta e procedi quando avrai una migliore gestione delle cose.