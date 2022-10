Oroscopo Paolo Fox domani 11 ottobre 2022: gli astri dettagliati su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Ariete

Ti aspetta un inizio di settimana favorevole, attivo e fruttuoso, le cose tenderanno ad andare come vuoi o come vorrai e in generale godrai di uno stato d’animo positivo e ottimista. È un buon momento nel caso in cui devi viaggiare o anche se devi prendere qualche iniziativa o decisione di una certa importanza. Giovani e bambini si avvicineranno a te per dare un tocco di gioia alla tua vita. Mercurio tocca la tua vita amorosa con tutto il suo splendore. Se non hai ancora trovato la tua dolce metà, le stelle ti danno quella piccola spinta in più così puoi trovare quella persona che farà vibrare le fibre del tuo cuore.

PAROLA SANTA: Vibra

NUMERI FORTUNATI: 6, 10, 35

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Toro

Andrà tutto bene, in termini generali, in questo giorno che fin dall’inizio apparirà costruttivo o fruttuoso, anche se, però, e senza sapere perché, non ti sentirai del tutto bene, poiché tende a dominarti una sensazione del tutto temporanea di malinconia o impotenza, ma che oggi potrebbe oscurarti la giornata. È tempo di fare esercizio, di rimettersi in forma, di mangiare correttamente e soprattutto di rimanere fedeli alla tua nuova routine. Mercurio ti dà molta energia, vitalità e forza fisica. Superi i problemi di salute e recuperi tutto ciò che avevi lasciato in sospeso per molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Gemelli

Un evento apparentemente terribile o minaccioso può, tuttavia, essere un vero colpo di fortuna per te. La rovina o la caduta di un vostro nemico, o avversario, non cesserebbe di essere per voi una grande fortuna, e una situazione di questo tipo, o molto simile, è quella che vivrete oggi. Ora devi lasciare che il destino agisca. Buone notizie ti arrivano dall’estero e un viaggio breve ma divertente è in programma per te. Al lavoro si ottiene una vittoria, un riconoscimento. La tua vita è piena di gioia per l’ingresso di Mercurio nella tua quinta casa dello zodiaco. Persone giovani e allegre al tuo fianco che ti contagiano con la loro energia positiva.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre Cancro

Devi recuperare la speranza, hai tutte le armi necessarie per avere successo nella vita, e giustizia ti sarà sicuramente resa, devi solo fidarti di te stesso e fuggire dallo sconforto o dalla malinconia, che oggi ti minacceranno ancora una volta. Il tuo destino è disegnato e, nonostante ciò in cui credi, non ti porterà al fallimento. Metti da parte le preoccupazioni e sei pronto a risolvere i problemi man mano che si presentano e come risolverli. Rimuovere, mettere, rimodellare, ampliare o trasferirsi in una nuova residenza. Approfitta del fatto che Mercurio è nella tua quarta casa, influenzando positivamente tutto ciò che riguarda la casa.