Oroscopo Paolo Fox domani 12 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Il tuo senso di impegno nei confronti delle persone e della società diventa molto naturale oggi. Porterai anche più delle tue visioni del futuro agli altri. Cerca di esprimere il tuo senso di lealtà e impegno nelle partnership. Integrazione tra esperienze amorose ed esperienze nel collettivo. Considerazione ed equilibrio che aiutano con le richieste sociali e di gruppo.

TORO

Venere, il suo sovrano, riceve gli influssi di Saturno. Il tuo amore per il lavoro facilita notevolmente i tuoi progressi nella carriera e la tua immagine professionale. Eserciterà anche la sua autorità unita all’amore, all’empatia e alla collaborazione. Usa la tua autorità per aggiungere più valore al tuo lavoro o ancora meglio riconoscere questo senso di valore in ciò che fai.

GEMELLI

Venere e Saturno ti aiutano negli altri segni dell’elemento aria, proprio come il tuo. La tua capacità di esprimerti con piacere, gioia e autostima acquista forza dalla fermezza dei principi e dal rafforzamento della visione del mondo. C’è energia di glamour e amore, ma anche all’interno di un tono realistico e obiettivo. Uso dell’autorità e amore per i bambini.

CANCRO

La posizione di Venere ispira armonia e pace nella tua casa e nella tua vita personale. Cercherà di dare il meglio di sé e di essere una persona di compagnia. Tutto ciò è facilitato da un senso di impegno verso emozioni profonde e condivise. La lucidatura dei propri limiti emotivi facilita anche le interazioni nell’ambiente familiare e personale. Maturazione nelle relazioni personali.

LEONE

Il tuo senso di impegno nelle collaborazioni e nell’amore è molto attivo in questo momento; è presente la necessità di comunicare amore e riaffermare impegno e lealtà. C’è una maturazione delle relazioni che ti permette di esprimerti con più affetto e in modo più amorevole. Riaffermazione di una comunicazione aperta, matura e affettiva nelle partnership.

VERGINE

Questo è un periodo incline ad aumentare i tuoi guadagni materiali e le tue finanze da un senso di maturazione, organizzazione e proprietà del tuo lavoro. Tutto ciò per cui hai lavorato tende a dare i suoi frutti. Ma ricorda il tuo attuale impegno a fornire ma anche a innovare. Riconoscimento dell’autostima facilitando i risultati materiali.

BILANCIA

Venere, il suo sovrano, riceve gli influssi di Saturno. Questo momento ti porta maggiore sicurezza nell’essere te stesso, ma ti chiede anche di maturare e impegnarti nella tua visione. Il rapporto che richiede la massima riaffermazione dell’impegno è il tuo con te stesso. Migliorare la tua naturale espressione di bellezza, armonia, glamour e temperanza.

SCORPIONE

Il rafforzamento emotivo avviene oggi attraverso la temperanza e la maturazione psichica, spirituale e sentimentale. La tua relazione con i problemi del tuo subconscio richiede riflessione e un senso di equilibrio. Una pacificazione attraverso il contatto con il sottile rende più facile portare più pace e stabilità nell’ambiente personale, domestico e familiare.

SAGITTARIO

L’influenza venusiana ti porta più interattività, socializzazione, gioia, piacere e armonia per l’amicizia, le relazioni sociali e di gruppo. Tuttavia, c’è anche l’influenza di Saturno, che ti porta la capacità di verbalizzare tutto ciò che serve, ma senza perdere l’empatia e la socievolezza. Maturità di amicizie e gruppi attraverso una comunicazione ponderata e realistica.

CAPRICORNO

Il lavoro è stato qualcosa al centro del tuo piacere e dell’amore e questo ti rende più facile oggi realizzare più delle tue visioni e anche avere un ritorno finanziario e valore. La sua buona immagine professionale e la dedizione sono più visibili, ma con il tono di maturazione e realismo che lo caratterizzano. Riaffermazione della capacità cooperativa e dello spirito di squadra a livello professionale.

ACQUARIO

Sei stato stimolato da bellissimi ideali, visioni del futuro, filosofie di vita e una visione armoniosa del divino dal posizionamento di Venere. Tutto questo ti porta una maturità personale, una capacità di impegnarti in questi alti ideali. Cerca di assumere la persona che sei veramente e condividi le tue visioni e i tuoi principi con maturità e correttezza.

PESCI

Il tuo senso di valore condiviso e di esperienza affettivo-sessuale è fortemente mobilitato dalla posizione di Venere. Le vibrazioni di Saturno entrano qui, portando maturità in questo senso. L’impegno a guarire i problemi del subconscio facilita la consegna affettiva. Anche un senso di impegno spirituale porta maturità a relazioni profonde.