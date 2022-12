Oroscopo Branko domani 12 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Cerca oggi la verbalizzazione e la comunicazione dei tuoi sentimenti. Esprimi con leggerezza ciò che sta accadendo dentro di te. Sicurezza emotiva nell’essere nel momento presente. Una visione più razionale, fredda e obiettiva facilita il processo. Soggettività nel rapporto con fratelli, parenti e conoscenti. Cerca di esprimere comprensione e ricettività.

TORO

Cerca sicurezza oggi nel tuo senso di autostima e capacità di accumulare e nutrire te stesso. La qualità Gemelli mostra che prosperi anche nella comunicazione e nelle capacità mentali. Sii sicuro di te stesso. Questo momento porta maturità al settore professionale e questo collabora con la sua forza per generare valore e avere sicurezza materiale.

GEMELLI

La Luna nel vostro segno (solare o nascente) porta in superficie soggettività ed emozioni, ma ricordate la vostra naturale capacità di ridere di voi stessi e delle situazioni, apportando leggerezza, duttilità e buon umore. Il trigono a Saturno ti rende facile essere fermo e fedele ai tuoi principi, dimostrando emozioni all’interno di questo asse etico.

CANCRO

Oggi devi concentrarti sulla consapevolezza delle tue emozioni. I problemi passati, subconsci o spirituali vengono portati in primo piano. Cerca di verbalizzare e analizzare i messaggi del tuo subconscio. È in atto un processo di maturazione emotiva che ti permette di vedere più chiaramente. Anche i problemi familiari vengono trasformati qui.

LEONE

Oggi ti chiede sicurezza emotiva per relazionarti con i tuoi simili. Cerca di scambiare affetto, ma con leggerezza e tono amichevole. Sicurezza integrata per apportare modifiche. Le tue emozioni ti portano a vedere la vita oltre il tuo mondo. Sei in un periodo di maturazione e di lapidazione delle relazioni e devi cercarle consapevolmente.

VERGINE

Ora c’è una ricerca di sicurezza professionale e proattività. Fai del tuo lavoro il tuo rifugio sicuro, cerca di prenderti cura della tua immagine professionale e della tua attività. Magnetismo da svolgere nel mondo. La tua capacità di servire e lavorare è migliorata in questo periodo in modo da poter ottenere miglioramenti nella tua vita professionale.

BILANCIA

Questo è un momento di grande espansione per te. Cerca di ampliare i tuoi orizzonti e avventurati. Sicurezza nella fede, nell’ottimismo, nella ricerca della saggezza e della conoscenza. Stai maturando il tuo senso di individualità, potere personale e creatività, il che ti rende più facile vivere la vita con un cuore aperto e avere più coraggio e flessibilità per cercare il cambiamento.

SCORPIONE

Questa fase ti chiede una profonda trasformazione emotiva, la resa alla sensibilità e una rinascita totale. Ma tutto questo sotto il tono leggero e curioso dei Gemelli. Cerca di vivere le tue emozioni con più leggerezza e profondità. È in atto una maturazione emotiva che ti chiede di crescere oltre ciò che sei stato in passato. Sicurezza emotiva con la maturazione.

SAGITTARIO

Questo periodo ti chiede più connessione con gli altri, per uscire un po’ di più da te stesso. Cerca una connessione affettiva leggera. Lunga vita alle collaborazioni con la comunicazione dei sentimenti. Stai maturando la tua capacità di comunicare e di fare delle scelte e questo ti permette di affinare nell’ambito delle relazioni.

CAPRICORNO

Cerca ora consapevolmente la tua sicurezza sul lavoro, nel prenderti cura del tuo corpo fisico e del mondo materiale. Metti più dei tuoi sentimenti in quello che fai, ma con leggerezza e tranquillità. Questo può essere un momento di molte nuove possibilità nella sfera materiale. Stai maturando il tuo senso di autostima e questo ti rende più facile usare i tuoi talenti per scopi utili.

ACQUARIO

Questo periodo ti chiede di cercare più sicurezza nell’essere te stesso. Esprimi il tuo lato divertente, intellettuale e flessibile. Sappi essere te stesso, lasciando idee e comportamenti massificati. Saturno nel tuo segno (solare o ascendente) ti chiede di impegnarti e maturare con te stesso e la strutturazione della tua identità e del tuo spazio.

PESCI

Questo periodo ti chiede più connessione interna, che cerchi di ascoltare la sensibilità e verbalizzare di più i sentimenti. Cerca di vedere il passato e le emozioni con più leggerezza e razionalità. Questo è un periodo di maturazione e pulizia emotiva che ti sarà molto utile. Cerca l’interiorizzazione e l’ascolto di te stesso, fluendo emotivamente.