Oroscopo Paolo Fox domani 13 Settembre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Sagittario

Gli esseri di luce proteggono il tuo percorso in più occasioni di quanto tu possa immaginare e portano via numerose avversità o fallimenti senza che tu te ne accorga, oggi avrai una circostanza di questo tipo che esce da notevoli problemi lavorativi o finanziari grazie a un aiuto inaspettato ma ovvio destino. L’area appena sotto e dietro l’intestino è dove risiede il tuo istinto. La sensazione inspiegabile che ti dice cosa fare o, in alcuni casi, riceve conoscenze ancestrali, arriva direttamente da questa zona del corpo. È più del tuo centro: funziona per bilanciare il tuo centro. Per fare le scelte giuste nella vita, devi avere chiari i tuoi percorsi verso quest’area del corpo. Per mantenere vivo e felice il tuo istinto, presta attenzione alla salute del tuo fegato. Consigliati i pomodori freschi.

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Capricorno

Stai affrontando una giornata molto felice o in cui vivrai momenti insolitamente gioiosi o felici. Dentro di te batte una forte sensazione che molto presto realizzerai qualche sogno importante di una natura lavorativa ma anche legata alla vita intima, che tutto ciò per cui hai lottato presto darà i suoi frutti. Hai una buona idea di dove stai andando per la maggior parte del tempo, ma tendi a interiorizzare i tuoi obiettivi, tagliandoti quindi fuori da un supporto prezioso. Prendi in considerazione la possibilità di preparare un pasto cucinato in casa e di far partecipare le persone con cui vivi alla tua vita segreta! All’inizio sembrerà spaventoso, ma li toccherai con la tua apertura e i giorni e le settimane a venire sembreranno un po’ più caldi per il contatto. Già che ci sei, cucina qualcosa che “esprime chi sei”.

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Acquario

Nonostante la tua personalità sia sempre legata a grandi ideali e principi, oggi però dovrai tuffarti nel mondo delle questioni materiali e finanziarie perché per un motivo o per l’altro tutto ruoterà attorno al denaro o a cose ad esso strettamente legate, anche se per fortuna le cose andranno bene per te. È fondamentale assicurarsi che le articolazioni abbiano un esercizio adeguato e non troppa pressione su di esse. Questo è particolarmente importante, poiché molti di noi hanno uno stile di vita sedentario. Lo yoga è un esercizio ideale per rafforzare tutto il corpo, tonificare i muscoli e mantenere la flessibilità. Una pratica yoga regolare può farti risparmiare tempo e denaro in futuro e supportare notevolmente il tuo benessere quotidiano. Misure preventive come questa sono una necessità, non un lusso!

Oroscopo Paolo Fox 13 Settembre Pesci

Devi dimenticare un po’ i tuoi grandi ideali e la tua grande voglia di far funzionare un mondo migliore per rendere migliore la tua vita e consolidare o sostenere la tua situazione economica o lavorativa. In questo momento devi pensare a te stesso, perché anche tu fai parte di quel mondo che tanto desideri aiutare e proteggere. Anche se sei una persona dolce ed emotiva, sei ugualmente capace di rabbia e aggressività. Tuttavia, la tendenza per la maggior parte è quella di interiorizzare rabbia e aggressività, che devastano il sistema immunitario, così come altri sistemi biologici vitali. Se l’hai sperimentato di recente, considera di intraprendere un allenamento che comporti (in sicurezza) calci, urla e colpi con oggetti inanimati. Questa tecnica ti aiuterà a “uscire” dalla tua rabbia e ad alleviare la pressione e la tensione.