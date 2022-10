Oroscopo Paolo Fox domani 14 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre Leone

Questo sarà un giorno di gioie inaspettate, di grandi problemi o preoccupazioni che verranno risolte all’improvviso o grazie a un aiuto inaspettato. Il Leone è un segno fortunato, ma ora sei anche guidato da influenze astrali molto favorevoli. Improvvisamente la nave della tua vita salperà di nuovo a tutta velocità.

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre Vergine

Questo può essere un giorno molto positivo per te, ma il pericolo sta nei tuoi nervi, nella tua impazienza o sfiducia. Il treno della tua vita passerà di nuovo accanto a te, ma proprio come è successo a te prima, potresti rimanere a fare ogni tipo di riflessione e non prenderlo. Devi fidarti di più di te stesso, vali più di quanto pensi.

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre Bilancia

Oggi devi ricordare e tenere a mente una frase che accompagna molto il tuo modo di essere e di vedere la vita: si ottiene di più con una goccia di miele che con un azumbre di fiele. È il momento del dialogo e dell’armonia, della mano tesa e della posizione che si avvicina, e nessuno meglio di te sa come farlo. Le soluzioni ti arriveranno in questo modo.

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre Scorpione

Una piacevolissima sorpresa ti aspetta e significherà molto per te. Non tutti i trionfi sono il risultato di lotte terribili in cui tutto è in gioco: in alcune occasioni riceverai un grande sostegno inaspettato e altre ti siederanno sul trono, senza che tu debba fare nulla. Oggi vivrai qualcosa del genere.