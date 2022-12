Oroscopo Paolo Fox domani 18 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

La tua vita finanziaria deve essere ripensata, soprattutto nel resto dell’anno. Cerca alternative, guarda la vita materiale con uno sguardo diverso. È necessario rompere con la rigidità, con situazioni molto cristallizzate. La sua capacità di rigenerarsi è in aumento, così come la sua capacità di aggiungere valore in modo innovativo. Genio incanalato nel campo materiale.

TORO

Urano nel tuo segno (solare o ascendente) ti chiede di uscire dalla tua zona di comfort. Meglio collaborare al processo che aspettare che la vita ti costringa. Sii più aperto alle novità, all’alternativa, ai bisogni delle persone intorno a te, ma soprattutto sii aperto ai cambiamenti dall’interno. Avrai intuizioni che richiedono un cambio di atteggiamento, in modo da poterti esprimere con più autenticità e irriverenza.

GEMELLI

La sua rivoluzione passa molto attraverso il terreno dell’inconscio, dei sentimenti, dei sogni e della spiritualità. Potrebbe non essere così evidente, ma problemi psicologici profondi ti chiederanno comprensione e cambiamento. Le tue capacità di premonizione e intuizione sono affinate, presta maggiore attenzione al lato non razionale della vita. Rassegna di problemi psicologici.

CANCRO

Le tue amicizie e la convivenza di gruppo sono enfatizzate. Ma potrebbe anche essere che, così come c’è un rafforzamento, possano verificarsi anche delle rotture. Cerca amicizie e gruppi con i quali hai un’affinità di ideali. La tua coscienza collettiva parlerà a voce alta, facendoti rivedere la vita da un punto di vista più alternativo. Revisione del tuo ruolo nel collettivo.

LEONE

La tua rivoluzione per questo semestre passa attraverso tutto ciò che è strutturato. Rivedi questo resto dell’anno se sei stato attaccato a strutture che detengono il tuo vero potenziale. Buono per ripensare i tuoi piani di carriera, cercando qualcosa di innovativo sul lavoro. Non aggrapparti a strutture rigide e sappi come aprire la tua mente alle tante nuove possibilità. Rivoluzione e revisione delle strutture e degli impegni interni.

VERGINE

La tua rivoluzione sarà nel campo della fede, dei principi e dell’espansione. Il momento è rompere con le convinzioni limitanti che impediscono l’espansione. Ma prima devi cercarlo dentro di te. Consenti a te stesso di rivalutare ciò in cui credi e come. Questo semestre ti sarà utile per rifare i tuoi piani, pensando ad alternative che ti permetteranno più libertà in futuro.

BILANCIA

Dovrai verificare se sei stato troppo dipendente da altre persone a livello finanziario e/o emotivo. Usa questo momento per essere più obiettivo. È tempo di ripulire dispiaceri e risentimenti. Richiede anche una rivoluzione nell’area sessuale, permettendole di aprirsi a esperienze diverse. Consenti a te stesso di comprendere e purificare le ombre e i traumi.

SCORPIONE

Sarà necessario rivedere il rapporto con l’altro. Assicurati di non dipendere troppo dall’approvazione degli altri o dalle loro motivazioni e idee. Impara ad essere più sincero e autonomo nella tua vita sociale. Dovresti anche analizzare quali cambiamenti devono verificarsi nelle tue relazioni. Audacia e diversità sociale. Pulizia e revisione del modo in cui ti avvicini agli altri e ti relazioni.

SAGITTARIO

Sarà necessario rivoluzionare routine e abitudini rigide. Il tuo corpo e la tua salute potrebbero richiedere la tua attenzione ora, quindi non accumuli così tanta tensione. I miglioramenti alimentari ed esercizi saranno i benvenuti. Sarà utile innovare i metodi. Possono verificarsi anche cambiamenti sul lavoro. Cerca l’interiorizzazione e ascolta i segnali che il tuo corpo ti porta, ottimizzando la vita materiale.

CAPRICORNO

Il tuo bambino interiore chiede spazio per esprimersi. Questo periodo ti mostrerà tutto ciò che non hai fatto secondo la tua essenza. Concediti di osare di più ed essere più espressivo e irriverente, cercando dentro di te l’essenziale, abbandonando i comportamenti robotici. Il tuo bisogno di auto-espressione sarà alto e dovrà essere preso in considerazione.

ACQUARIO

Il suo sovrano, Urano, ora retrocede attraverso la tua famiglia e il tuo settore emotivo. Ti chiede di usare la tua naturale capacità di rivoluzionare per essere più obiettivo riguardo al passato, ai sentimenti personali e alla vita familiare. Buon momento per pianificare un trasloco. Ma, prima di tutto, cambia casa internamente e sbarazzati della spazzatura psicologica ed emotiva.

PESCI

La tua rivoluzione passa attraverso il livello mentale. Questa fine d’anno ti metterà in discussione nel modo in cui pensi e comunichi. Concediti una maggiore flessibilità di idee, poiché molte convinzioni possono essere messe in discussione. Osa comunicare in modo più diretto e irriverente. Possono verificarsi cambiamenti intorno a te e nel tuo rapporto con fratelli, vicini, zii, conoscenti, ecc.