Oroscopo Paolo Fox domani 18 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre Sagittario

Devi fare cose nuove, vivere situazioni diverse, liberare quell’enorme spirito di avventura che è dentro di te. Se hai un lavoro molto di routine in cui fai la stessa cosa ogni giorno, allora oggi potresti passare un brutto momento, ma se il tuo lavoro è molto più creativo, artistico o comunicativo, starai meglio.

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre Capricorno

Anche se andrà tutto bene e la giornata non ti porterà gravi calamità o turbamenti, oggi però apparirai particolarmente freddo, introverso o malinconico, anche se oggi sei solitamente molto comunicativo sembrerai un po’ più spento o sembrerà che tu abbia la tua testa altrove. Per fortuna non è niente di grave e passerà molto presto.

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre Acquario

Questo sarà un giorno fortunato nel campo dei sentimenti, ideale per gettare le basi per una nuova storia d’amore o forse una grande amicizia, o per trascorrere una giornata molto felice con la persona che ami di più. Oggi l’amore ti porterà gioia che può materializzarsi in molti modi diversi, anche con qualcosa che non ti aspetti.

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre Pesci

Una grande preoccupazione o sofferenza che ti ha stancato per molto tempo finisce improvvisamente oggi, e se invece di un grande problema fosse un grande nemico, allora a questa persona potrebbe capitare una calamità. Ma per un motivo o per l’altro oggi un fardello faticoso per te è finalmente finito o lontano.