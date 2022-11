Programmi Tv Stasera giovedi 17 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Esterno Notte Terza e ultima parte Eleonora Moro (Margherita

Buy) tenta invano di ottenere la liberazione

del marito Aldo Moro (Fabrizio Gifuni,

56), confrontandosi con i suoi colleghi di

partito e papa Paolo VI. La posizione prevalente

però è quella della linea dura contro le

Brigate Rosse, che non prevede trattative.

Stasera su Rai Due alle 21.00 ATP Finals 2022 Al torneo di Torino si è qualificato anche il

neo papà Daniil Medvedev (26), che

quest’anno ha guidato per qualche settimana

la classifica mondiale. Come Andrey Rublev

(anche lui alle Finali) e tutti gli altri suoi

connazionali, il tennista russo non ha potuto

partecipare al torneo di Wimbledon.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Amore criminale Emma D’Aquino (56) racconta la storia di

Janira D’Amato, assassinata a soli 21 anni nel

2017 a Pietra Ligure (Savona). A ucciderla

con 49 coltellate il fidanzato Alessio Alamia,

condannato poi in via definitiva all’ergastolo.

I due si conoscevano da adolescenti; per

Janira, Alessio era stato il primo fidanzatino.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Anche se continua con successo la sua attività di scrittore (ha appena pubblicato per Mondadori

il romanzo «Il filo dell’aquilone»),

Paolo Del Debbio (64) resta legatissimo alla

sua trasmissione televisiva, grazie alla quale

è riuscito a instaurare un rapporto di fiducia

e affetto con moltissimi telespettatori.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Zelig Secondo appuntamento con la nuova edizione

dello show condotto da Claudio Bisio

(64) e Vanessa Incontrada (43). Sul palco

rivediamo storici protagonisti come Leonardo

Manera, il Mago Forest, Raul Cremona,

Ale e Franz. Tra i giovani, invece, Federica

Ferrero e Carlo Amleto con il suo “Tg Zero”.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Stolen Uscito dal carcere, il rapinatore Will Montgomery

(Nicolas Cage, 58) vuole cambiare vita

e ricostruire il rapporto con la figlia Alison

(Sami Gayle). Ma il suo ex socio Vincent (Josh

Lucas) rapisce la ragazza, la chiude nel

portabagagli di un taxi e chiede a Will un

riscatto di dieci milioni di dollari entro 12 ore.

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA

Riflettori puntati sulle prime

mosse dell’esecutivo di Giorgia

Meloni, ma anche un’analisi

puntuale dell’evolversi

della crisi internazionale, con

Putin che sfida l’Occidente…

Corrado Formigli e i suoi ospiti

ne parlano stasera.

Stasera su TV 8 alle 21.30 4 RISTORANTI

Alessandro Borghese arriva ad

Alghero, alla ricerca del miglior

ristorante di cucina sardo-catalana.

Il bonus va alla migliore

paella algherese. In gara: il

Frontemare Beach Restaurant,

il Musciora Alguer Restaurant,

il Nautilus e il Movida.

Stasera su Nove alle 21.25 LA DURA VERITÀ

di Robert Luketic con Gerard

Butler, Katherine Heigl

La produttrice tv Abby Richter

è costretta ad assumere il maschilista

Mike Chadway per

sollevare gli ascolti del suo

programma. Dopo mille peripezie

i due s’innamoreranno…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 RED SPARROW (Usa ‘18) di F.

Lawrence con Jennifer Lawrence,

Joel Edgerton

Dopo che un incidente ha spezzato

la sua carriera di ballerina,

la bellissima Dominika viene

adedestrata dall’intelligence

sovietica per diventare uno spietato

agente segreto…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 HUMANDROID (Usa/Messico

2015) di Neill Blomkamp con

Hugh Jackman Johannesburg, 2006. La polizia

usa i robot ideati dall’ingegner

Wilson per proteggere la

città dal crimine. Ma Vincent

Moore, collega dell’inventore,

cerca di sabotare il progetto.

Stasera su Iris alle 21.00 ARMA LETALE 4 (Usa 1997) di

Richard Donner con Mel Gibson,

Danny Glover

Gli inseparabili poliziotti Riggs

e Murtaugh sono alle prese con

un traffico di immigrati clandestini,

controllato da un’organizzazione

criminale cinese. Ma i

loro guai non finiscono qui…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA QUINTA ONDA

di J Blakeson con Alex Roe, Chloë

Grace Moretz

Dopo quattro attacchi alieni,

l’umanità è stata decimata.

L’adolescente Cassie, aiutata

dal misterioso Evan Walker, fa

di tutto per ritrovare il fratellino

scomparso…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 AND SOON THE DARKNESS

(Usa 2010) di Marcos Efron con

Amber Heard, Karl Urban

Le americane Ellie e Stephanie

trascorrono una vacanza in un

villaggio turistico in Argentina.

Quando una di loro scompare

misteriosamente, l’altra si rivolge

alle autorità locali, ma…

Stasera su La 5 alle 21.10 VIZI DI FAMIGLIA

di Rob Reiner con Jennifer Aniston,

Kevin Costner

Sarah si convince che il film

“Il laureato” sia ispirato alla

storia della propria famiglia.

Ne deduce, così, che il suo

vero padre non è quello che

crede e comincia a cercarlo.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE

(It. ‘13) di e con Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio

Costantino, spretato per amore,

torna al paese natìo. Lì, per evitare

lo scandalo, la madre lo

manda a vivere in un faro. Lui,

però, non rimarrà solo a lungo…

Stasera su Rai 5 alle 21.155 MUTI PROVA MACBETH

Penultimo doppio appuntamento

con Riccardo Muti che

illustra al pubblico i momenti

chiave del capolavoro di Verdi.

Il Maestro ribadisce l’importanza

di soffermarsi su ogni

minima sfumatura del testo

per arrivare al cuore dell’opera.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI – CITTÀ DEL CAPO con M. Sägebrecht La nave del capitano Parger è

in viaggio verso il Sudafrica.

Suor Magdalena deve recarsi

a Città del Capo per consegnare

dei vaccini ai bambini del

luogo. Lea, invece, è alla ricerca

della madre biologica.

Stasera su Real Time alle 21.20 TRUFFA D’AMORE

La ricerca di Richard Scott

Smith continua. L’uomo è

davvero fuggito in Belize? Sta

mettendo in atto una truffa ai

danni di un’altra donna? Alcuni

inquitenanti indizi portano

la “Revenge Squad” a

Knoxville, nel Tennessee.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (22ª

st., ep. 3) «Happy Families» con

Nick Hendrix, Neil Dudgeon

Barnaby e Winter vengono

chiamati per far luce sulla

morte di Victor Karras, un importante

produttore di esclusivi

giochi da tavolo. L’uomo

sembra sia stato avvelenato.

Stasera su Top Crime alle 21.10 IL DELITTO DELLA MADONNA

NERA (Francia 2014) con

Clémentine Célarié

Un uomo viene trovato morto

sui gradini del Sentiero del penitente,

a Rocamadou, dopo

esser stato obbligato a salire 216

gradini sulle ginocchia. L’ispettorice

Lacaze si occupa del caso.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA – PARTE I

(Usa 2014) di Francis Lawrence

con Jennifer Lawrence

Dopo aver distrutto l’arena degli

Hunger Games, Katniss accetta

di girare dei video per incitare i

ribelli. Il presidente Snow spinge

Peeta a chiedere una tregua.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 QUEI BRAVI RAGAZZI (Usa

‘90) di Martin Scorsese con Ray

Liotta, Robert De Niro

Il supertestimone Henry Hill,

che vive sotto protezione, racconta

le imprese criminali dei

suoi ex compari mafiosi a New

York. Tra loro anche il gangster

James Conway…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 C’È TEMPO (It. ‘19) con Giovanni

Fuoco, Stefano Fresi, Simona

Molinari Alla morte del padre, Stefano,

quarantenne precario e immaturo,

scopre di avere un fratellastro:

parte così per Roma

accettandone la tutela solo per

ricevere in cambio un lascito.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 UN UOMO SOPRA LA LEGGE

(Usa ‘21) con Liam Neeson, Juan

Pablo Raba, Jacob Perez

Il veterano Jim sta attraversando

un momento difficile. La sua

vita è ulteriormente disturbata

dall’arrivo di due immigrati

clandestini che dovrà proteggere

da un cartello messicano.

Stasera su Sky Cinema Susopense alle 21.00 THE OTHER SIDE (Svezia ‘20)

con Dilan Gwyn, Eddie Eriksson

Dominguez Shirin si è appena trasferita in

una villa bifamiliare con il compagno

Fredrik e il piccolo Lucas.

Tutto sembra perfetto, finché

dalla parte disabitata della villa

provengono strani rumori.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR

Nel quarto Live, i concorrenti

portano sul palco i loro brani

inediti e tutta la loro energia,

dedizione e talento per conquistare

il pubblico. I giudici Ambra

Angiolini, Dargen D’amico,

Fedez e Rkomi, sono pronti alla

sfida, ognuno col suo roster.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI (3ª st., ep. 9) «Morti

e morituri» con Liam McIntyre

Con un colpo di mano, Spartacus

cattura Tiberius, il figlio di

Crasso. Quest’ultimo propone

allora una scambio: il figlio per

500 schiavi fatti prigionieri.

Segue ep. 10 «La vittoria».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 19)

«Una famiglia ritrovata» con

Pamela Anderson

Un cantante country-western

chiede a C.J. di aiutarlo a ritrovare

la moglie e il figlio. Intanto

Sadie, amica di C.J., spera di

fare buona impressione sul musicista.

Segue «Vite salvate».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (3ª st., ep. 5)

«Mondo parallelo» con Tomer

Sisle, Hélène de Fougerolles

I corpi senza vita di una coppia,

con le braccia incrociate e una

moneta sugli occhi, vengono

ritrovati nel bosco. Intanto Balthazar

non riesce ad accettare

la morte di Liza. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 LA MALA. BANDITI A MILANO 3ª puntata

Le bande di Renato Vallanzasca

e Francis Turatello decidono

di dedicarsi al nuovo fenomeno

dilagante dei sequestri

di persona. Nel frattempo,

Achille Serra diventa capo

della squadra antisequestri.

Programmi Tv su Rai 1

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 ESTERNO NOTTE

23.35 PORTA A PORTA

1.20 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

14.00 ATP FINALS

16.15 BELLAMA

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 ATP FINALS 2022

23.30 BELVE Talk show con Francesca Fagnani

0.25 I Lunatici con Andrea Di Ciancio

Programmi Tv su Rai Tre

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 AMORE CRIMINALE

23.25 SOPRAVVISSUTE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

1.15 Newton Cultura 2.15 RaiNews24

Programmi Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.50 IL SOLITARIO DI RIO GRANDE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 DRITTO E ROVESCIO

0.55 CAPE FEAR – IL PROMONTORIO DELLA PAURA

Programmi Tv su Canale 5

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 ZELIG

Programmi Tv su Italia 1

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 STOLEN

23.20 GHOST RIDER: SPIRITO DI VENDETTA

1.20 MANIFEST

Programmi Tv su La 7

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 ARTBOX Arte e cultura

Programmi Tv su Tv 8

14.00 PECCATO E SEDUZIONE

15.45 RICOMINCIO DAL NATALE

17.30 NATALE IN TENNESSEE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

24.00 LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO

Programmi Tv su Nove

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 LA DURA VERITÀ

23.35 WHAT WOMEN WANT – QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO

1.35 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

13.15 CHICAGO FIRE

14.00 PERSON OF INTEREST

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 RED SPARROW

24.00 LIVE! CORSA CONTRO IL TEMPO

Programmi Tv su Rai 4

14.25 RUNNING WITH THE DEVIL – LA LEGGE DEL CARTELLO

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.20 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 FLASHPOINT

21.20 HUMANDROID

23.20 RESIDENT ALIEN