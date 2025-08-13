Incidente mortale a Vignanello, marito e moglie deceduti: la figlia sopravvissuta confida “Vivo di ricordi e sorrisi”





Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Vignanello, nel Viterbese, portandosi via due vite e segnando profondamente una famiglia. Sabato 9 agosto, intorno alle 20, sulla strada provinciale 30 che collega Centignano a Vasanello, un violento scontro tra due veicoli ha causato la morte di Marcello Montanaro e di sua moglie Maria Vittoria Rita. La loro figlia, Aurora Montanaro, unica sopravvissuta, è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Gemelli di Roma, dove ora sta mostrando segni di miglioramento.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia Montanaro stava viaggiando in direzione di Vasanello quando la loro vettura si è scontrata frontalmente con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. L’impatto, descritto come devastante, non ha lasciato scampo ai due coniugi, deceduti sul colpo. Per liberare Aurora Montanaro, rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta estratta, la giovane è stata elitrasportata d’urgenza a Roma.

Ora fuori dalla terapia intensiva, Aurora Montanaro, giovane consigliera comunale di Vignanello, ha voluto condividere un messaggio toccante sui social per ricordare i suoi genitori e ringraziare chi le è stato vicino in questo momento drammatico.

“Ringrazio tutte le persone che a vario titolo sono state vicine a me e a mio fratello in questo tragico momento nel quale abbiamo perso le persone più importanti che avevamo – le parole di Aurora Montanaro -, i nostri genitori. Mamma Maria Vittoria, una combattente, una leonessa, la mia bimba, che mi manca come l’aria. Era linfa vitale per noi, aveva un pensiero per tutti. Tornare a casa senza vederti sarà durissima. Papà Marcello, lavoratore di nome e di fatto, non sapeva cosa significasse fatica perché dietro al lavoro c’era sempre la sua famiglia, il tuo unico e vero pensiero. Mi mancate e sarà dura riniziare questa nuova vita senza farvi partecipi. Vivo di ricordi e di sorrisi”.

Le parole della giovane riflettono il dolore ma anche la forza con cui sta affrontando questa tragedia. La comunità di Vignanello si è stretta attorno a lei e al fratello per offrire sostegno in questo momento difficile.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per determinare le cause esatte dello schianto. Gli inquirenti stanno esaminando le dinamiche dell’impatto e raccogliendo testimonianze per chiarire eventuali responsabilità.



