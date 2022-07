Oroscopo Paolo Fox domani 19 luglio 2022: Vergine amicizia. Scorpione vivere

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio Leone

Un viaggio tanto necessario è pubblicizzato per te. Devi uscire dalla routine e distrarti con la famiglia e gli amici. Molti si ritrovano a godere di una vita amorosa stabile. I single amano la loro libertà e il loro spazio. Venere li copre di abbondanza, bellezza e molto amore. La tua affermazione oggi: “Ricevo amore dai flussi”.

PAROLA SACRA: Amore

NUMERI FORTUNATI: 27, 30, 13

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio Vergine

La Vergine ha chiuso molto la sua cerchia di amici. Stanno diventando meno, ma più alla fine di te. Lavori per cancellare i karma e, a sua volta, lavorare consapevolmente per creare un futuro migliore per te stesso. Questa domenica ve lo dedicate. Metti da parte del tempo per coccolarti e darti molto amore. La tua affermazione oggi: “Vivo in completa armonia con la divinità”.

PAROLA SACRA: Amicizia

NUMERI FORTUNATI: 9, 36, 11

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio Bilancia

La tua pazienza è messa alla prova con una persona molto speciale. Controlla il tuo personaggio che passa dall’essere dolce e tenero a uno che può coraggiosamente dire parole molto offensive. Evita di prendere decisioni con coraggio. Ricorda che nessuno è perfetto nemmeno te stesso. La tua affermazione oggi: “Sono una persona con molta fortuna e benedizioni”.

PAROLA SACRA: Pazienza

Pazienza NUMERI FORTUNATI: 2, 11, 26

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio Scorpione

Non è mai troppo tardi quando la felicità è buona. Così dice un detto popolare, senza pensare all’età, al tempo o alle circostanze. Il momento di aprire il tuo cuore e darti l’opportunità di vivere meglio, felicemente e pieno d’amore è ora. Segui la tua intuizione. Venere e Marte ti influenzano ancora positivamente. La tua dichiarazione di oggi: “Decreto il successo totale per me stesso”.