Eva Henger commenta il suo periodo nel porno: “Credevo che sarebbe stato meno difficile”.

Eva Henger, nota per il suo passato nel cinema per adulti, ha recentemente condiviso dettagli toccanti e personali sulla sua vita in un’intervista con Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”. Durante la conversazione, l’ex attrice ha aperto il suo cuore riguardo a numerosi ostacoli che ha dovuto superare, compreso un grave incidente stradale in Ungheria, che ha lasciato due vittime e ha avuto un impatto significativo sia sul suo stato fisico che psicologico.





“Ho sempre amato fare palestra, a volte in maniera quasi maniacale. Poi c’è stato quell’incidente terribile, e sono rimasta leggermente zoppa,” ha spiegato Henger. Questo evento tragico ha scosso profondamente Eva, causandole anche una forte anemia. La ripresa è stata lenta e difficile, influenzando persino le sue abitudini quotidiane come l’attività fisica.

Riflettendo sulla sua vita personale, Eva non ha potuto evitare di menzionare Riccardo Schicchi, padre dei suoi primi due figli e figura prominente nel mondo dell’erotismo, scomparso nel 2012. “C’è stata prima una grande amicizia, lui si innamorava facilmente ma l’amicizia era fondamentale. Riccardo era diverso da come molti lo percepivano,” ha ricordato con affetto.

Inoltre, Eva ha parlato del suo passato come pornoattrice, un capitolo che ha definitivamente chiuso per esplorare nuove opportunità nel cinema tradizionale. Il suo debutto in questo nuovo percorso è segnato dal film “The Contract“, che verrà presentato al prestigioso Festival di Cannes. Questo passaggio rappresenta per Eva una rinascita professionale, lontana dalle luci rosse che hanno caratterizzato i suoi inizi nel mondo dello spettacolo. “Ho realizzato solo pochi film, ma non mi sono trovata a mio agio. Forse per il fatto di essere già madre,” ha confessato, sottolineando la difficoltà di trovare il proprio spazio in un ambiente così particolare.

L’intervista ha offerto un’immagine più completa e complessa di Eva Henger, mostrando il suo coraggio nel superare le avversità e nel perseguire una trasformazione sia personale che professionale. La sua storia evidenzia le sfide affrontate da molte donne nel mondo dello spettacolo e la continua ricerca di autenticità e rispetto in un percorso professionale complesso.