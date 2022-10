Oroscopo Paolo Fox domani 2 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre Leone

Si apre per te un ottimo weekend in cui potrai realizzare molti dei tuoi sogni o illusioni legate al tempo libero, ma questa sarà anche una giornata ideale per questioni di cuore, per godere della compagnia del tuo partner o dei tuoi cari. , perché in Inoltre le cose andranno, in generale, come vorresti di più.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre Vergine

L’arrivo del weekend ti porterà sorprese positive e le cose andranno meglio di quanto ti aspetti. Tutto cambierà perché pianificherai una serie di attività, ma poi la giornata andrà diversamente, comunque vincerai con il cambiamento. Questo è anche un buon momento per l’amore o l’amicizia.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre Bilancia

Il passaggio del Sole e di Venere attraverso il tuo segno ti porterà fortuna e opportunità, sia nella sfera materiale e sociale, sia nella vita sentimentale e nei piaceri. Sei in un buon momento e non ti conviene restare a casa o assumere un atteggiamento passivo, anzi. Soprattutto oggi puoi essere abbastanza fortunato in viaggio.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre Scorpione

È nei momenti più difficili, pericolosi o drammatici, proprio quando dai il meglio di te stesso e riemergi trionfando sulle più grandi prove o minacce, e qualcosa del genere ti sta per succedere oggi in ambito sentimentale o semplicemente su un livello intimo e personale. Oggi sarai consapevole della tua immensa forza interiore.