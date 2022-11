Oroscopo Paolo Fox domani 20 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi: Sentirai che è il momento giusto per provare ad avvicinare amici intimi da cui ti sei recentemente allontanato. Amore: non aver paura di chiedere scusa al tuo partner, l’orgoglio non è un buon consigliere quando si tratta di amore. meditaci sopra Ricchezza: non sarai più in grado di rimandare certe responsabilità che hai in cantiere. Affronta i tuoi obblighi. Benessere: chi dimentica il proprio passato è condannato a ripeterlo inevitabilmente. Porta con te gli insegnamenti che la vita ti ha sempre dato.

Oroscopo Paolo Fox 20 novembre Vergine