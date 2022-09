Oroscopo Paolo Fox domani 25 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Ariete

Tutto indica che per te sta iniziando un ottimo weekend, soprattutto per i rapporti sentimentali e familiari che senza dubbio ti porteranno gioie importanti, alcune delle quali potresti già aspettarti ma sicuramente altre no. È un buon momento per abbandonarti a momenti di pace e felicità con i tuoi cari.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Toro

Vi aspetta un weekend molto positivo e soprattutto con grandi sorprese che vi renderanno molto felici. Sentirai una persona che ami molto e che è stata lontana dalla tua vita per un po’ di tempo. Non fare progetti molto chiusi perché tutto può cambiare, ma se ciò accadrà sarà senza dubbio per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Gemelli

Qualcuno viene ad aiutarti e darti incoraggiamento in un momento di decadimento emotivo. Una bella giornata ti aspetta, ma all’inizio ti sembrerà il contrario. È anche vero che hai bisogno di riposare, interrompere per un po’ la tua grande attività fisica e intellettuale, lasciare la mente vuota e goderti di più il momento.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Cancro

Un sollievo arriva per i tuoi sforzi fisici e mentali, un momento per goderti l’affetto dei tuoi cari, ma allo stesso tempo sentirti orgoglioso di tutto ciò per cui hai lottato e di tutte le cose che hai fatto nel tuo lavoro. Le influenze favorevoli dei pianeti ti aiuteranno a goderti una giornata eccellente.