Oroscopo Paolo Fox domani 25 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Sagittario

Hai davvero bisogno di riposare, soprattutto di riposare la mente più che il corpo, e oggi finalmente potrai farlo, anche se devi lavorare o devi occuparti di alcune faccende mondane. In ogni caso saranno compiti molto più meccanici e vi ritroverete molto più rilassati, soprattutto nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Capricorno

Hai una voglia profonda di riposarti e dimenticare una settimana piena di tensioni e successi ottenuti attraverso sacrifici e sforzi maggiori del previsto. Ma nonostante l’arrivo del fine settimana, sarà abbastanza difficile per te disconnettere la tua mente dai problemi e dalle preoccupazioni mondane di tutti questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Acquario

Ottima giornata da dedicare alla vita intima e familiare, verso la quale vi sentirete fortemente attratti e che oggi vi regalerà dei momenti particolarmente felici. Sarai molto attratto dal rifugiarti nella tua cerchia ristretta, anche in alcuni momenti forse per essere solo e cercare la pace interiore. Ma in un modo o nell’altro sarà un giorno abbastanza felice.

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre Pesci

Un giorno molto favorevole per l’amore, i piaceri o il divertimento, in modo da portare a passeggio quel lato sensuale che hanno anche tutti i Pesci, insieme alla loro famosa natura spirituale e altruistica. Ma oggi sarà la volta del tuo lato più dionisiaco e raffinato, che ha bisogno anche di te che ci presti attenzione anche se non ci credi.