Sapete chi è Frank Stallone fratello minore di Sylvester

L’attore americano Sylvester Stallone, diventato una celebrità mondiale dagli anni ’70 e ’80 grazie ai suoi personaggi cinematografici nelle iconiche saghe “Rocky” e “Rambo”, non ha bisogno di ulteriori presentazioni, sebbene non sia stato l’unico membro della sua famiglia a provarci la loro fortuna nel mondo artistico.

Grazie a questa canzone del 1983, che avrebbe raggiunto la top 10 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, Frank Stallone avrebbe ottenuto una nomination ai Golden Globe Awards come miglior canzone originale da un film, oltre a un’altra nomination ai Grammy Premi per il miglior album Colonna sonora originale scritta per film o televisione.

Negli anni successivi Frank Stallone continuerà a dedicarsi alla sua carriera musicale, pubblicando diversi album, come “Frank Stallone” e “Day in Day Out”, oltre a recitare in ruoli secondari in serie televisive come “Miami Vice”. ” e in film come “Barfly” (1987), tratto dalla vita dello scrittore Charles Bukowski e dove ha condiviso ruoli con Mickey Rourke e Faye Dunaway, senza contare che è apparso anche in alcuni film con protagonista suo fratello Sylvester, come come “Rambo II” e “Rocky Balboa”.

Nel nuovo millennio, oltre a continuare ad essere legato alla musica e ad interpretare alcuni ruoli secondari nel cinema (nel 2007 interpreta se stesso nel film “Fred Claus”), Frank Stallone lavorerà anche come pugile dilettante e come consulente di boxe nella serie televisiva della NBC “The Contender” nel 2005. Il fratello minore di Rambo avrebbe anche fatto un’apparizione ben pubblicizzata nel famoso spettacolo dell’irriverente emittente Howard Stern, prendendo parte a un incontro di boxe con il famoso conduttore televisivo Geraldo Rivera (Frank Stallone ha vinto l’incontro) .

Frank Stallone, attualmente 70 anni, negli ultimi tempi è rimasto dedito alla musica, la sua grande passione, e l’ultima cosa che si sapeva di lui è stato l’avvio di un’attività di vendita di strumenti musicali chiamata FrankStalloneGuitars.com dedicata alla progettazione e vendita di alto chitarre elettriche di qualità.

Il primo modello di chitarra dell’azienda creato da Frank Stallone si chiamava Tiger, che per alcuni era un ovvio cenno al brano “Eye Of The Tiger”, celebre tema centrale della colonna sonora del film “Rocky III” (1982), con suo fratello Silvestro.