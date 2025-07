Una madre di 20 anni di Bakersfield è accusata di omicidio colposo per aver lasciato i figli in auto sotto il sole: il piccolo Amillio è morto per ipertermia

A Bakersfield, negli Stati Uniti, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Una giovane madre, Maya Hernandez, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli chiusi in auto per oltre due ore sotto il sole, mentre si sottoponeva a un trattamento estetico presso un centro medico. Il drammatico episodio ha portato alla morte del figlio più piccolo, Amillio G., di un anno, mentre il fratellino di due anni è miracolosamente sopravvissuto.





Secondo quanto riportato dalle autorità, l’incidente è avvenuto il 29 giugno scorso. Maya Hernandez avrebbe parcheggiato la sua Toyota Corolla ibrida all’esterno della Always Beautiful Med Spa e lasciato i bambini legati ai seggiolini all’interno del veicolo. Le temperature esterne quel giorno erano estremamente elevate, raggiungendo i 38°C, e l’auto era posizionata verso ovest, esposta al sole nelle ore più calde. Quando la donna è tornata al veicolo intorno alle 16:30, ha trovato il piccolo Amillio in condizioni critiche: il bambino era privo di sensi, con la bava alla bocca e in preda a convulsioni.

Immediatamente trasportato in ospedale, il piccolo è deceduto poco prima delle 18 a causa di ipertermia. I medici hanno registrato una temperatura corporea di 41,6°C al momento dell’arrivo. Il fratellino di due anni, pur mostrando segni di sofferenza per il caldo, è riuscito a sopravvivere e ora si trova sotto la tutela dei servizi sociali.

La polizia ha ricostruito i fatti e ha rilevato che l’auto era dotata di una funzione di spegnimento automatico dell’aria condizionata dopo un’ora, rendendo impossibile mantenere una temperatura interna adeguata per un periodo prolungato. Gli agenti hanno stimato che la temperatura all’interno del veicolo potrebbe aver raggiunto i 61°C durante le ore in cui i bambini sono stati lasciati soli.

Le telecamere di sorveglianza del centro estetico hanno catturato momenti drammatici in cui il personale della spa e alcuni passanti hanno cercato disperatamente di soccorrere i bambini. Alcuni hanno gettato acqua sui piccoli nel tentativo di raffreddarli, mentre una cliente ha portato il bambino più grande all’interno della struttura per prestargli aiuto. Un’infermiera del centro ha dichiarato che Maya Hernandez aveva chiesto in anticipo se fosse possibile portare i figli all’appuntamento, ma al momento della visita non aveva informato il personale che i bambini erano con lei. Nonostante le fosse stato offerto di farli restare all’interno con l’aria condizionata, la donna ha deciso comunque di lasciarli nell’auto.

Secondo le indagini, Hernandez non avrebbe controllato i bambini per oltre due ore. La giovane madre si è dichiarata non colpevole delle accuse e attualmente si trova in carcere con una cauzione fissata a oltre un milione di dollari. L’udienza preliminare è prevista per venerdì prossimo. Il padre dei bambini, che si trova detenuto per reati non correlati, ha appreso della morte del figlio tramite un cappellano del carcere.

Questo caso ha sollevato nuovamente l’attenzione sull’importanza di non lasciare mai bambini o animali domestici all’interno di veicoli chiusi durante periodi di caldo intenso. Le autorità locali e i servizi sociali stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza del fratellino sopravvissuto e per valutare eventuali ulteriori azioni legali nei confronti della madre.