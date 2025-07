Un gatto birmano di nome Pablo, residente a Robina, nel Queensland, è sopravvissuto miracolosamente a un ciclo completo di lavaggio e centrifuga in una lavatrice

Un episodio incredibile ha avuto luogo a Robina, sobborgo della città di Gold Coast, in Australia, dove un gatto birmano di nome Pablo è riuscito a sopravvivere a una situazione che sembrava senza via d’uscita. Il felino, noto per la sua curiosità, si è infilato nel cestello della lavatrice senza che la sua proprietaria se ne accorgesse. La macchina è stata avviata, sottoponendolo a un ciclo di lavaggio completo di 55 minuti, inclusa una centrifuga a 3.000 giri al minuto.





Quando la donna ha notato l’assenza del suo gatto, ha iniziato a cercarlo in tutta la casa. Dopo oltre un’ora, ha finalmente scoperto che il piccolo si trovava nella lavatrice. Il micio è stato immediatamente liberato e trasportato d’urgenza alla clinica veterinaria Small Animal Specialist Hospital, specializzata in emergenze e terapia intensiva per animali. Le condizioni di Pablo erano critiche: il suo corpo mostrava segni evidenti di trauma e alcune fratture.

Gli esperti veterinari della clinica hanno fornito cure continue al gatto per sette giorni consecutivi, monitorandolo 24 ore su 24. Nonostante gli evidenti danni fisici, il felino ha mostrato una straordinaria capacità di recupero. Alla fine della degenza, Pablo si è ripreso quasi completamente, riportando solo alcune ferite lievi alla zampa e alla punta della coda. I medici hanno definito la sua sopravvivenza “un miracolo”, considerando le condizioni in cui era arrivato.

Secondo gli etologi, il comportamento del gatto che lo ha portato a nascondersi nella lavatrice non è insolito. I felini domestici sono noti per cercare rifugi in luoghi chiusi e confortevoli come armadi, cestelli della biancheria e scatole. Questo atteggiamento può essere motivato da diversi fattori: il desiderio di giocare, la necessità di riposo o relax, oppure una reazione a situazioni di stress o dolore. In alcuni casi, il bisogno di privacy può spingerli a scegliere posti insoliti per nascondersi.

La proprietaria di Pablo ha dichiarato che ora presta molta più attenzione alla lavatrice e ad altri elettrodomestici potenzialmente pericolosi per il suo animale domestico. L’episodio rappresenta un monito per tutti i proprietari di gatti: controllare sempre l’interno della lavatrice prima di avviarla può evitare tragedie simili. Non tutti i gatti sarebbero stati fortunati come Pablo, e il rischio di morte in situazioni del genere è molto alto.

La storia del gatto birmano ha suscitato grande interesse sui social media e tra gli amanti degli animali, diventando un simbolo della resilienza e della capacità di recupero dei felini. Nonostante l’incidente, Pablo continua a vivere una vita normale e viene sottoposto regolarmente a controlli veterinari per assicurarsi che non ci siano conseguenze a lungo termine.

Questo caso evidenzia l’importanza di essere vigili quando si vive con animali domestici, soprattutto quelli curiosi come i gatti. La loro natura esplorativa li porta spesso a infilarsi in luoghi che possono rappresentare un pericolo per la loro sicurezza. Gli esperti consigliano di adottare misure preventive, come chiudere sempre gli sportelli della lavatrice e degli armadi quando non in uso.

La vicenda di Pablo è un esempio straordinario di sopravvivenza e mette in luce il ruolo cruciale dei veterinari specializzati nelle emergenze. Grazie al loro intervento tempestivo e alle cure intensive, il gatto ha potuto tornare alla sua vita quotidiana con la sua famiglia.