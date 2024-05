Pizzaiolo di 49 anni accoltella il giovane aiutante di 25 anni e scappa via dalla pizzeria, il ragazzo è in condizioni critiche

Un grave episodio di violenza ha scosso la pizzeria “Partenopea” nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove un pizzaiolo di 49 anni ha accoltellato il suo giovane collega di 25 anni. L’aggressore è attualmente ricercato dalle autorità mentre la vittima, Enrico Infante, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare di Ponticelli per un intervento chirurgico.





Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due pizzaioli sarebbe iniziata intorno alle 21:30 durante il lavoro. Enrico Infante ha riportato ferite gravi al torace e al fianco, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso e le autorità stanno analizzando le testimonianze dei presenti e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Inoltre, sembra che ci sia un collegamento con una tragedia passata a Napoli, a Secondigliano, poiché il titolare del locale è il padre di un giovane trovato senza vita in auto con la fidanzata di origini iraniane. La comunità locale è sconvolta da questo violento episodio e si spera che giustizia venga fatta per Enrico Infante e che l’aggressore venga catturato al più presto