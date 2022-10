Oroscopo Paolo Fox domani 29 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: riconsidererai il tuo modo di affrontare le sfide di oggi. Cercherai modi per migliorare la tua percezione dell’ambiente. Amore: non vuoi avere sempre ragione, devi accettare di non essere perfetto. Non cadere in incomprensioni croniche con il tuo partner. Ricchezza: sarai ansioso di porre fine al progetto che ti ha consumato così tanto tempo e questo può farti commettere errori. Benessere: non potrai vivere con la ragione solo come standard. Hai bisogno di sentimenti per poter vivere la vita pienamente.