Antonino Spadaccino chi è? Età, fidanzata, vita privata e carriera

Uno dei talenti della musica italiana, vincitore di Amici e cantante, Antonino Spadaccino si trova tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Di seguito tutte le notizie e le curiosità su di lui: età, vita privata, carriera e canzoni, per passare a dove seguirlo su Instagram e non solo!

Chi è Antonino Spadaccino

Nome e Cognome: Antonino Spadaccino (conosciuto anche come Antonino)

Data di nascita: 9 marzo 1983

Luogo di nascita: Foggia

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Antonino non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @antonino.real

Antonino Spadaccino età, altezza e biografia

Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 sotto il segno zodiacale dei Pesci. La sua età è di 39 anni. Se vi state chiedendo l’altezza del cantante, sappiamo che è alto 1 metro e 80 centimetri, ma non conosciamo il suo peso. Grazie al sostegno della sua famiglia, Antonino Spadaccino ha coltivato fin da piccolo l’amore per la musica, che lo ha portato a vincere Amici di Maria De Filippi, talent show italiano in onda su Canale5 dal 2003 al 2005.

Vita privata

La carriera di Antonino Spadaccino si riflette bene nella sua presenza sui social media, dato che spesso pubblica post sulle sue iniziative imprenditoriali e sui progetti in corso. Tuttavia, si sa poco della vita privata di Spadaccino. Nell’aprile 2016 ha fatto coming out come gay, rivelando la sua sessualità. Al momento non possiamo confermare se non abbia o meno una relazione sentimentale con qualcuno.

Dove seguire Antonino Spadaccino: Instagram e social

Spadaccino ha un profilo ufficiale su Facebook e Instagram. Il cantante è anche membro del cast di Tale e Quale Show, un popolare programma televisivo italiano. Entrambi gli account vengono regolarmente aggiornati con la foto della vita di Spadaccino.

Carriera

Spadaccino è nato e cresciuto a Palermo. Ha iniziato a cantare da autodidatta dopo che il padre lo ha avvicinato alla musica in tenera età. Nel 2000, Spadaccino ha iniziato a partecipare a diversi concorsi canori, che lo hanno portato fino ai provini di Amici di Maria De Filippi nel 2004. Questo gli ha permesso di esibirsi in importanti duetti con Ornella Vanoni, Gino Paoli, Lucio Dalla, Michael Bublé e Ricky Fanté. Gigi D’Alessio ha poi riconosciuto il talento di Spadaccino dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi; ha invitato Spadaccino a cantare nella quarta serata del Festival di Sanremo accanto a sé nel 2009.

Nel 2005, Spadaccino ha avuto un incontro con Mario Lavezzi che gli ha permesso di produrre il suo primo singolo, Ce la farò. Questo disco gli vale un disco d’oro e alte posizioni in classifica. Nel 2006 pubblica il suo primo album, Antonino, al quale seguiranno altri progetti, come vedremo di seguito. Tra le tante firme canore della carriera di Spadaccino ci sono quelle di Andrea Cardillo, importante interprete della prima edizione di Saranno Famosi, poi ribattezzata Amici.

Oltre ai programmi che citeremo sotto, in TV abbiamo visto Spadaccino in La pista, nel ruolo di coach, ma anche in Bake Off Italia Celebrity Edition, in coppia con Emma Marrone. E proprio nella prima edizione del programma di dolci i due artisti sono arrivati alla vittoria finale.