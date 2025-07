Tragedia a San Giovanni Rotondo: ambulanza si scontra con auto, un morto e cinque feriti

Il pomeriggio di sabato 12 luglio ha visto un drammatico incidente sulla provinciale 58 tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo: una Fiat 500, con a bordo l’ex sindaco Antonio Squarcella, la moglie e una figlia, si è scontrata con un’ambulanza in emergenza. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco ed è deceduto Squarcella. Altre cinque persone sono rimaste ferite .





L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nella località Le Matine, sulla SP 58, dove il traffico è rimasto bloccato per diverse ore a causa dell’incendio divampato dall’impatto . L’ambulanza trasportava un paziente in codice rosso, in diretta verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, quando si è scontrata contro la Fiat 500 guidata da Antonio Squarcella, avvocato ed ex sindaco tra il 2000 e il 2004 .

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da San Giovanni Rotondo e dal distaccamento di Manfredonia, insieme al 118 (con quattro ambulanze) e all’elisoccorso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica del sinistro .

Vittime e feriti

Antonio Squarcella , 61 anni, è stato dichiarato morto sul colpo; il suo decesso è stato confermato dalle autorità sul luogo dell’incidente .

La moglie, che era seduta con lui sulla Fiat, è stata estratta dalle lamiere in gravissime condizioni ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale ().

Nell’ambulanza viaggiavano tre operatori sanitari, che hanno subito lesioni lievi o moderate, così come il paziente a bordo, trasportato anch’egli al nosocomio per accertamenti .

In totale, le persone ferite risultano cinque: la moglie, i tre sanitari e il paziente a bordo dell’ambulanza .

Dinamica e indagini

La dinamica esatta resta al vaglio dei carabinieri: al momento, l’ipotesi più plausibile è che l’ambulanza viaggiasse a velocità elevata, per raggiungere l’ospedale nel più breve tempo possibile, mentre la Fiat cercava di immettersi sulla SP 58 . L’impatto è stato esplosivo e ha provocato un incendio immediato, che ha reso ancora più grave la situazione per i passeggeri dell’utilitaria .

Secondo quanto riportato, la colonna di fumo nero è stata visibile da chilometri di distanza, attirando altri utenti della strada e rallentando i soccorsi iniziali .

Reazioni e contesto

La notizia ha provocato profondo cordoglio, specialmente tra colleghi e amministratori regionali. Il consigliere Napoleone Cera ha ricordato Squarcella come “un amministratore encomiabile, un uomo di grande umanità, sempre vicino ai cittadini” e ha richiesto un aumento delle misure di sicurezza per gli operatori del soccorso stradale, dati i numerosi incidenti che coinvolgono ambulanze in emergenza .

Considerazioni finali

La tragedia riporta all’attenzione il delicato equilibrio tra rapidità di intervento e sicurezza operativa durante i soccorsi. Oltre al dolore per la perdita di una figura istituzionale, l’episodio solleva dubbi sulla gestione delle emergenze su strade provinciali spesso strette e trafficate.

Le indagini continuano per chiarire responsabilità e dinamica dell’impatto. Intanto, la moglie di Squarcella e gli altri feriti sono ricoverati in ospedale; le loro condizioni sono stabili, sebbene gravi.