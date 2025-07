Roma, la scippatrice sbaglia bersaglio: il turista la mette a terra e le parla con sorprendente cortesia

Un turista si trovava in viaggio nella Metro A di Roma quando è stato derubato da una borseggiatrice. Il furto, consumato in un ambiente affollato, sarebbe potuto passare inosservato se non fosse stato per la tempestiva reazione dell’uomo.





Appena realizzata la sottrazione del portafoglio, il turista non si è arreso: ha reagito immediatamente, rincorrendo e immobilizzando la sospetta ladra. Il confronto si è svolto all’interno del vagone, davanti a numerosi testimoni, attirando l’attenzione dei passeggeri.

Un video condiviso sui social mostra chiaramente il momento della reazione: l’uomo blocca saldamente la donna, cercando al tempo stesso di recuperare i documenti e il denaro. Diversi passeggeri sono intervenuti per filmare la scena, mentre alcuni cercavano di calmare la situazione.

Secondo alcune fonti, la reazione decisa del turista sarebbe servita a mettere in fuga la borseggiatrice, impedendole di allontanarsi indisturbata. Nonostante l’aggressore abbia tentato di divincolarsi, l’uomo ha mantenuto saldamente la presa.

In seguito all’episodio, il turista ha denunciato l’accaduto agli agenti presenti in metro e ha fornito una descrizione della sospetta. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini finalizzate all’identificazione dell’aggressore. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sull’arresto o sul recupero degli oggetti rubati.

Roma, borseggiatrice neutralizzata in tempo zero pic.twitter.com/0ZhJmQnoaj — DC News (@DNews10443) July 12, 2025