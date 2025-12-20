Città blindata e clima teso: i deputati di Bonelli e Fratoianni accanto ai contestatori per la chiusura del loro centro





La giornata a Torino è iniziata con un clima di grande tensione, caratterizzato da una massiccia presenza delle forze dell’ordine e un potenziamento delle misure di sicurezza in tutta la città. L’attenzione è rivolta alla manifestazione indetta in difesa di Askatasuna, un centro sociale che ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il movimento antagonista locale, dopo il suo recente sgombero.





Fin dalle prime ore del mattino, Torino è apparsa blindata, con controlli rigorosi e una vigilanza intensificata nei luoghi considerati più sensibili. Le autorità temono possibili disordini durante la mobilitazione, che è stata annunciata come un evento di grande partecipazione non solo a livello cittadino, ma anche nazionale, con attivisti provenienti da diverse regioni del Paese.

La manifestazione ha visto la partecipazione di esponenti politici della sinistra, che hanno scelto di schierarsi dalla parte degli attivisti di Askatasuna. Tra i presenti, si sono distinti i rappresentanti di Avs, tra cui il deputato Marco Grimaldi, il capogruppo in Regione Piemonte Alice Ravinale e i consiglieri comunali Sara Diena ed Emanuele Busconi. Grimaldi ha dichiarato: “A chi si scandalizza di vedermi in corteo contro lo sgombero, rispondo: ero dove sono sempre stato e la Costituzione me lo garantisce. Nelle piazze e nelle strade della mia città, a fianco dei movimenti sociali e dei cittadini che rappresentano l’alternativa al clima repressivo e autoritario che si sta imponendo.”

Il deputato ha anche testimoniato a favore di 28 militanti di Askatasuna durante un processo due anni fa, sottolineando la sua lunga storia di sostegno ai centri sociali. “La storia dei centri sociali non si cancella con un’operazione di polizia: è una storia che ha attraversato decenni, costruendo alternative, reti di solidarietà, cultura dal basso,” ha aggiunto il quartetto di Avs. Grimaldi ha concluso con un’affermazione ottimistica: “Domani (oggi, ndr) Torino sarà bellissima.” Tuttavia, i commentatori più scettici hanno messo in dubbio l’ottimismo del politico, sottolineando che non è necessario avere una sfera di cristallo per essere realisti riguardo alla situazione.

Il contesto di tensione è stato accentuato dalle notizie di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con dieci agenti riportati in ospedale a seguito di incidenti avvenuti durante le proteste. La mobilitazione ha attirato l’attenzione non solo dei cittadini di Torino, ma anche dei media nazionali, che seguono con interesse gli sviluppi della situazione.

Le autorità locali hanno adottato misure straordinarie per prevenire il verificarsi di disordini, temendo che l’afflusso di attivisti da altre città potesse intensificare le tensioni già esistenti. La manifestazione è stata organizzata in un clima di crescente polarizzazione politica, con la sinistra e i gruppi antagonisti che si oppongono fermamente alle politiche del governo, percepite come repressive.

La risposta delle forze dell’ordine è stata decisa e mirata a garantire la sicurezza pubblica, mentre gli attivisti hanno cercato di far sentire la loro voce contro quello che considerano un attacco alla libertà di espressione e ai diritti sociali. Questo scontro di ideologie ha reso Torino un palcoscenico di conflitti sociali e politici, evidenziando le divisioni che caratterizzano la società italiana contemporanea.



