Bersani collegato dall’ospizio, vede Vannacci e parte lo sproloquio sulle gambe di Carola Rackete

La puntata estiva di In Onda su La7, condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, si è accesa quando è stato discusso il possibile lancio di un partito all’italiana, sul modello dell’America Party di Elon Musk. In studio si è discusso se questo movimento possa trovare un equivalente in Italia, simile alla proposta del generale Roberto Vannacci, che su quel filone ha dichiarato di valutare il concetto di “Italia Sovrana” come nome di partito, anche se sottolinea che «Italia Sovrana è un concetto, poi se qualcuno lo vuole far diventare un partito ben venga» .





La giornalista Marianna Aprile ha quindi domandato all’ex segretario Pd Pier Luigi Bersani: «Una figura come Vannacci porta benzina alla destra o è un problema per Meloni?». Bersani ha risposto senza esitazione: «Ci navigano, è un problema e una soluzione, ci navigano finché non arriva l’onda grossa che spero arrivi» .

Bersani ha poi rivolto un attacco diretto a Vannacci, definendolo «bel glabro», e lo ha criticato duramente: «Lui… ritiene di esser bello lui, è macho, è uno così. Appartiene al circolo ristretto dei geni, lui, Musk, lo statista Mussolini. È lui che ritiene di poter dire chi è normale e chi è anormale. Questo è Musk e Vannacci è quello che rappresenta l’idea della gerarchia tra gli esseri umani» .

Il delirio di Bersani su Vannacci pic.twitter.com/GD09Hobaym — DC News (@DNews10443) July 12, 2025

Secondo Bersani, queste idee – pur ufficialmente presenti in una minoranza – vengono “coccolate” da un’area di sostegno al governo attuale, diventando un «affluente» verso la destra populista. Di fronte a questo scenario, ha auspicato una reazione decisa, parlando di «schiaffoni metaforici», persino nei bar, invitando a una riscossa civile contro «idee retrograde sulla donna» e altre proposte «da criminalità politica» ().

Il linguaggio di Bersani ha sorpreso molti, sia per il tono che per le metafore utilizzate, tra cui riferimenti a Musk e Mussolini come esempi di figure che, secondo lui, inculcano una visione autoritaria e divisiva. Ha inoltre sottolineato che queste espressioni non possono essere ignorate, perché «fanno male alla sensibilità civile del Paese» .

Il confronto nel programma non si è limitato alle questioni politiche. È emersa anche la polemica sul possibile partito “Italia Sovrana”, con Vannacci che ha evitato di confermare se intenda usarlo direttamente, ma non ha escluso l’ipotesi. Il tema resta sul tappeto e potrebbe alimentare ulteriori tensioni nel panorama politico nazionale.

In chiusura, Bersani ha richiamato alla responsabilità i sostenitori della civiltà democratica e ha lanciato un appello: contrastare queste ideologie, con un’aggressività non violenta ma efficace, attraverso l’impegno politico e culturale. A suo dire, ciò serve a preservare «umanità» e «sensibilità civile» in un momento storico delicato .