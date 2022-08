Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 4 agosto 2022: le previsioni su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Non preoccuparti troppo perché è davvero in procinto di essere risolto, devi solo essere paziente e aspettare ancora un po’. Non pensare così tanto a queste cose perché creano dubbi e insicurezze che non sono nella tua natura e che servono anche solo ad abbassare il morale. Rilassati oggi e recupera il buonumore e la voglia di divertirti ogni giorno. Se hai una compagna, sorprendila preparando uno di quei fine settimana che si ricordano a lungo. E se il tuo cuore è libero, Pesci, fai anche una gita lontano dalla folla impazzita con il tuo fidato amico.o con tua sorella. Tornerai come nuovo dalla vacanza.